Tolta scorta al giornalista Sandro Ruotolo Orlando | Si era occupato della ' Bestia'

(Di sabato 2 febbraio 2019) Provare a contattare al telefonoè inutile, evidentemente non vuole commentare. Chi delle persone vicine gli ha parlato nel primo pomeriggio, quando è stata ufficializzata la notizia che gli è stata revocata la, dice che il"è abbattuto, non se lo aspettava".E non era l'unico a giudicare dalle reazioni sdegnate, preoccupate, sconcertate, seguite al tweet dell'ex MinistroGiustizia, oggi deputato del Pd, Andrea, il primo a dare la notizia. "Hanno tolto la", ha scritto, sottolineando l'impegno delnapoletano contro le mafie. Punto di riferimento per generazioni di cronisti, storico inviato e tra i collaboratori più stretti di Michele Santoro in trasmissioni che hanno segnato la storia del giornalismo in televisione,da lunedì sarà senza ...