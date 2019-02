Terremoto | due scosse tra Toscana e Romagna | epicentro a San Godenzo

Due scosse di Terremoto tra Toscana e Romagna : Roma, 1 feb. (AdnKronos) - scosse di terremoto nella notte tra la Toscana e l'Emilia Romagna. Una scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata dall'Ingv alle ore 23.18: i comuni più vicini all'epicentro sono San Godenzo e Marradi (Firenze) e Premilcuore (Forlì Cesena). Un'altra scossa, di magnitudo 2.

Terremoto tra Grosseto e Siena. Due scosse - di magnitudo 2.5 e 2.9 - : Non si segnalano danni a persone o cose, ma le scosse sono state avvertite distintamente dalla popolazione

Toscana : avvertite due deboli scosse di Terremoto nel grossetano - zona Montieri (27 gennaio 2019) : Due scosse di terremoto di debole entità sono state registrate e avvertite oggi, 27 gennaio 2019, esattamente alle 08.56 e 08.57 sulla Toscana meridionale, nel grossetano. Stando ai dati giunti dai...

Si pentono due boss della nuova Cupola : Terremoto nella mafia palermitana : Le indagini fanno seguito al provvedimento emesso a dicembre, quando fu scoperta la nuova Commissione provinciale di Cosa...

Forte Terremoto in Cile nella notte : due vittime : Un violento terremoto ha colpito nella notte il Cile. Una scossa sismica di magnitudo 6.7 si è verificata, alle 2.32 ora italiana, in mare davanti alla costa settentrionale del paese. L'epicentro...

Due scosse di Terremoto in Emilia Romagna - la prima più forte di Magnitudo 4.6. Epicentro a 11 km da Ravenna. Danni lievi - oggi scuole chiuse : Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Emilia Romagna poco dopo la mezzanotte del 15 gennaio con Epicentro ad 11 km ad est di Ravenna ad una profondità di 25 Km....

Due scosse di Terremoto in Emilia Romagna - la prima più forte di Magnitudo 4.6. Epicentro a 11 km da Ravenna. Paura tra la popolazione - gente in strada. Non ci sono danni a persone o cose : Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Emilia Romagna poco dopo la mezzanotte del 15 gennaio con Epicentro ad 11 km ad est di Ravenna ad una profondità di 25 Km....