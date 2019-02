ilfattoquotidiano

: Telemedicina tra confusione e ritardi. Fascicolo elettronico? In 14 regioni. E l’80% dei… - TutteLeNotizie : Telemedicina tra confusione e ritardi. Fascicolo elettronico? In 14 regioni. E l’80% dei… - MariaCabadas : RT @fattoquotidiano: Telemedicina tra confusione e ritardi. Fascicolo elettronico? In 14 regioni. E l’80% dei referti viene ritirato di per… -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Nella lista dei buoni propositi per l’anno nuovo l’Italia dovrà mettere la. La diffusione dei servizi di assistenza sanitaria tramite il ricorso a tecnologie innovative è ancora scarsa e disomogenea sul territorio nazionale. Ma soprattutto, le linee di indirizzo per l’istituzione e l’implementazione della sanità digitale, del 2014, sono già datate ancora prima che il sistema sia entrato pienamente a regime. A denunciarlo è Sergio Pillon, direttore dell’unità operativa dicardiovascolare all’ospedale San Camillo di Roma, nonché coordinatore della commissione per la governance delle linee guida sullanominata dal ministero della Salute nel 2015 e il cui mandato è scaduto in autunno.non usano neanche gli stessi nomi per le prestazioni “Abbiamo preparato una bozza di revisione da consegnare al ministro Grillo, siamo in attesa di un incontro ...