Sanremo : due casi di furto risolti in poco tempo grazie all'ausilio delle Telecamere di videosorveglianza cittadina : Le telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino, ancora una volta, si sono rivelate fondamentali per risolvere in tempi rapidi due casi di furto avvenuti a Sanremo. Gli agenti del ...

Botte e insulti ai bambini in un asilo ai Castelli romani : le immagini delle Telecamere di sorveglianza : Botte e insulti ai bambini di un asilo ai Castelli romani. Arrestate tre maestre e una collaboratrice scolastica. I piccoli sottoposti a violenze fisiche e psicologiche, accertate dai carabinieri con ...

Discariche abusive a Scicli - nuove Telecamere di videosorveglianza : Il Comune di Scicli per contrastare il fenomeno delle Discariche abusive ha implementato il servizio delle telecamere di videosorveglianza

Telecamere di sorveglianza : le migliori da comprare : In questa guida affronteremo una delle tematiche più importanti nel campo della Domotica, che applica l’informatica e l’elettronica alla nostra casa per vivere meglio ed in comodità, con attenzione ai consumi ed alla sicurezza. In leggi di più...