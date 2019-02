eurogamer

: Teenager spende inconsapevolmente 13.000 dollari su Xbox, negato il rimborso #Xbox - Eurogamer_it : Teenager spende inconsapevolmente 13.000 dollari su Xbox, negato il rimborso #Xbox -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Un adolescente è riuscito are la somma di 13.000in 13 mesi giocando suOne, utilizzando la carta di credito dei propri genitori, riporta Gamerant.I genitori del ragazzo pensavano di aver disabilitato gli acquisti in-game senza approvazione, da qui la mancanza di monitorazione della carta di credito associata all'account di gioco del figlio. Ebbene, non è nemmeno possibile richiedere il, a causa del limite temporale di 14 giorni entro i quali è possibile agire. Questo significa che passate due settimane, non è possibile procedere alanche in casi come questo.I genitori delhanno dichiarato di essersi accorti delle spese mensili così tardi perché, avendo una serie di pagamenti regolari impostati sulla loro carta, le transazioni relative ai giochi del figlio si andavano a perdere nella lista di pagamenti quotidiani, e dato che la famiglia ...