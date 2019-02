Tav - Toninelli : tra pochi giorni analisi costi-benefici : Milano, 2 feb., askanews, - "Voglio sfatare il falso mito dei grandi cantieri che l'M5s vuole bloccare, non abbiamo e non ho bloccato alcun cantiere: l'unico sottoposto a una doverosa analisi e ...

Tav - Pd : “Esposto alla Corte dei Conti per danno erariale”. Toninelli : “Sono loro che abbassarono la testa con la Francia” : Nuovo giorno di impasse sulla questione Tav. Se il ministro Danilo Toninelli oggi ha garantito che l’analisi costi-benefici sarà diffusa per la metà di febbraio, sull’altro fronte il Partito democratico ha annunciato un esposto alla Corte dei Conti “per verificare se lo stop alle gare della Torino-Lione configuri un danno erariale”. Ad annunciarlo sono stati il capogruppo dem Graziano Delrio alla Camera, il governatore ...

Tav - Borghi (Pd) denuncia : “Toninelli ha bloccato audizione su analisi costi-benefici. Dove sono gli alfieri della trasparenza?” : “Gli alfieri della trasparenza, i campioni dell’apertura della scatola del tonno, coloro i quali hanno passato anni a discutere dell’esigenza di rendere il Palazzo trasparente come il vetro, con una lettera ufficiale del ministro Toninelli, hanno impedito al professor Ponti di rendere le indispensabili comunicazioni, in termini di audizione, a una Commissione di questo Parlamento”. Lo denuncia, nell’Aula della Camera, Enrico ...

Tav - Toninelli : "Entro febbraio pubblicherò l'analisi costi-benefici : se faremo l'opera sarà per il bene degli italiani" : Il ministro: "Stiamo traducendo lo studio in francese, a metà mese lo presenteremo a Francia e Ue". "Niente scambi" con Salvini che domani visiterà il cantiere

Tav - Danilo Toninelli : "Analisi costi-benefici pubblica a metà febbraio" : L'analisi costi-benefici sul Tav sarà resa pubblica a metà febbraio, solo dopo il confronto con il governo francese e con il commissario europeo competente. Lo ha annunciato Danilo Toninelli a Radio Anch'io: "Nel contratto di governo è scritto di ridiscutere integralmente l'opera nel rispetto dei patti con la Francia, per farlo dobbiamo avere i numeri in mano, tra pochi giorni li avremo, penso che a metà febbraio ...

Caos Tav - Toninelli vieta l'audizione alla Camera : LA RIVOLTA DEL NORD In tutto questo, il mondo imprenditoriale del Nord è in rivolta. Incontrando il premier Giuseppe Conte, il presidente dell'Assolombarda Carlo Bonomi non ha fatto giri di parole: '...

Tav - spaccatura sempre più netta. Lega : costa 24 mld non farlo. Toninelli : io ho i dati veri : La Lega ribadisce il proprio 'sì' alla Tav. 'I nostri numeri a favore dell'opera sono incontrovertibili' spiega il vice ministro all'Economia Garavaglia. Il ministro delle Infrastrutture: 'prima di tutto parlano i numeri'. L'appello del presidente della regione Chiamparino: 'Decidete e fatelo presto'

Tav - scontro sulle cifre. Toninelli : 'I conti di Salvini sono sbagliati' : Una guerra di dossier. E il rischio che l'unica soluzione, per il governo, sia non decidere. Almeno non prima delle elezioni europee. Sul tribolato fronte della Tav, una scelta per il Sì , con o senza ...

Tav - spaccatura sempre più netta. Lega : costa 24 mld non farl. Toninelli : io ho i dati veri : La Lega ribadisce il proprio 'sì' alla Tav. 'I nostri numeri a favore dell'opera sono incontrovertibili' spiega il vice ministro all'Economia Garavaglia. Il ministro delle Infrastrutture: 'prima di tutto parlano i numeri'. L'appello del presidente della regione Chiamparino: 'Decidete e fatelo presto'