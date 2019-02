Tav | Di Maio | Salvini? Discorso è chiuso | con M5s non si farà

Tav - Di Maio : «Discorso chiuso». Di Battista : «Se sì - Salvini torni da Berlusconi» : Luigi Di Maio entra a piedi uniti sul tema Tav, aprendo una spaccatura fortissima con l'altro vicepremier Salvini. Il leader dei Cinquestelle non era mai stato così chiaro come oggi:...

Di Maio sfida Salvini sulla Tav : “Finché saremo noi al governo ci opporremo”. Di Battisti : “La Lega torni con Berlusconi” : «Altro che Tav. Noi finchè staremo al governo ci opporremo a spendere 20 miliardi per la Tav Torino Lione. Con 20 miliardi costruisci 2500 scuole antisismiche per tantissimi alunni». Lo ha detto vicepremier Luigi Di Maio nel corso della sua visita in Abruzzo insieme a Alessandro Di Battista per sostenere la candidature di Sara Marcozzi alla preside...

Pescara - Di Maio e Di Battista e le lentezze di un treno per Roma : “Altro che Tav. Queste sono le opere che servono” : “Siamo alla stazione centrale di Pescara per smentire la scemenza totale che sentirete nei prossimi mesi, del M5s contro le infrastrutture: noi siamo per le opere che servono ai cittadini, ai pendolari. Dato che si parla di buchi ridicoli, Tav e altre stronzate del genere, andiamo a chiedere qui in biglietteria a Pescara per andare a Roma come si può fare”. Lo dice Alessandro Di Battista in una diretta facebook dall’Abruzzo, dove ...

Tav - Esposito (Pd) : “Salvini? Bene la sua visita a cantiere. Di Maio? Un comico - vive ormai in una realtà parallela” : “Salvini? Ha fatto molto Bene ad andare al cantiere Tav di Chiomonte. A questo punto, mi aspetto che spieghi a Di Maio che il tempo delle pagliacciate e delle analisi costi-Benefici inventate è finito”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus, dall’ex senatore del Pd Stefano Esposito, che aggiunge: “Voglio però ricordare che Salvini arriva il primo febbraio 2019 a ...