Tav | Di Maio | “Fino a quando il M5s sarà al governo non ci sarà La vuole la peggiore

Salvini a Chiomonte : «Tav va finita - toglie 1 milione di tir da strade». Di Maio : quei soldi per la metro a Torino : Il ministro in Val di Susa: «L’Italia non si può permettere incertezze. Se va bene tornare indietro costa quanto andare avanti, finiremo l’opera». Di Maio ribatte: «La Tav è una spesa dirottabile per la metropolitana di Torino». Tensioni tra No Tav e polizia

Le imprese pro-Tav si schierano con Salvini e attaccano M5S : "Di Maio non sa di cosa parla" : Gli industriali confidano in Salvini e attaccano i 5 Stelle sulla. Presa di posizione delle imprese a favore del leader della Lega Matteo Salvini, dopo la visita ai cantieri della Tav di Chiomonte nella quale il ministro dell'Interno ha espresso il suo favore al completamento dell'opera, tanto osteggiata dall'alleato di Governo grillino. Le associazioni degli industriali hanno apprezzato il gesto, anche simbolico, di Salvini di recarsi a ...

Tav - Di Maio : “Con Lega differenze di vedute. Non vado a Chiomonte - il cantiere non è mai partito” : “E’ chiaro che con la Lega abbiamo differenze di veduta sulla Tav e non capisco dove sia la notizia. A Chiomonte non ci vado perché è un cantiere che non è mai partito, perché del tunnel in cui deve passare il treno, non si è mai scavato neppure di un centimetro, lì c’è solo il tunnel geognostico che è un’altra cosa. Io ho fiducia in quello che sta facendo Toninelli che non sta ritardando sull’analisi costi benefici ...

Salvini a Chiomonte : «Tav va finita - toglie 1 milione di tir da strade». Di Maio : quei soldi per la metro a Torino : Il ministro in Val di Susa: «L’Italia non si può permettere incertezze. Se va bene tornare indietro costa quanto andare avanti, finiremo l’opera». Di Maio ribatte: «La Tav è una spesa dirottabile per la metropolitana di Torino». Tensioni tra manifestanti No Tav e polizia

Tav - Luigi Di Maio non va al cantiere di Chiomonte : “Soldi vanno spesi per opere più urgenti” : Lega e M5S restano divisi sulla Torino-Lione. Mentre Salvini è atteso oggi al cantiere Tav di Chiomonte, Di Maio ha fatto sapere che non lo visiterà: "La spesa del Tav può essere benissimo dirottata sulla metropolitana di Torino o sull'autostrada Asti-Cuneo. Lasciamo i soldi a quel territorio ma investiamoli per cose prioritarie"Continua a leggere

Tav - Di Maio : "A Chiomonte non vado" - domani Salvini visita il cantiere : "A Chiomonte non ci vado perché il cantiere non è mai partito". Risponde così Luigi Di Maio durante un incontro con la stampa sulla Tav Torino-Lione. domani, 1 febbraio, il cantiere dell'opera sarà visitato da Matteo Salvini. "Per il tunnel in cui deve passare il treno non si è ancora scavato un millimetro", continua il ministro pentastellato, che ribadisce il suo sostegno al Toninelli. "Ho fiducia in Toninelli ...

Pil - Di Maio : chi sTava al Governo ci ha mentito : Roma, 31 gen., askanews, - 'I dati Istat testimoniamo una cosa fondamentale. Chi stava al Governo ci ha mentito. Non ci ha portato fuori dalla crisi'. Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio in ...

ESCLUSIVA Sen. De Poli - UDC - : "Tav? Favorevoli alla sua realizzazione. Macron attacca Salvini e Di Maio? Pensi ad altro" : Da una parte c'è il centrodestra che è per il Sì alle infrastrutture e alla crescita, dall'altra c'é la Politica dei No alle opere e agli investimenti. Come commenta le dichiarazioni del Presidente ...