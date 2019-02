Tav | Di Maio | Finché siamo al governo non si fa La vogliono le peggiori lobby

Tav - Esposito (Pd) : “Salvini? Bene la sua visita a cantiere. Di Maio? Un comico - vive ormai in una realtà parallela” : “Salvini? Ha fatto molto Bene ad andare al cantiere Tav di Chiomonte. A questo punto, mi aspetto che spieghi a Di Maio che il tempo delle pagliacciate e delle analisi costi-Benefici inventate è finito”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus, dall’ex senatore del Pd Stefano Esposito, che aggiunge: “Voglio però ricordare che Salvini arriva il primo febbraio 2019 a ...

Tav - Di Maio : 'Finché M5s è al governo Torino-Lione non ha futuro' : 'Finche ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo per quanto mi riguarda la Tav Torino-Lione non ha storia, non ha futuro'. Lo ha detto Luigi Di...

Tav - Di Maio : «Con M5S al governo non si farà - la vogliono le peggiori lobby» : Luigi Di Maio entra a piedi uniti sul tema Tav, aprendo una spaccatura fortissima con l'altro vicepremier Salvini. Il leader dei Cinquestelle non era mai statocosì chiaro come oggi:...

Tav - scontro nel governo. Di Maio : "Non si farà mai" : La Tav continua a far scornare leghisti e grillini. Perché se da una parte l'ala verde del governo la vuole, dall'altra l'ala gialla non ne vuole nemmeno sentir parlare. Così, mentre ieri il vice ...

Tav Torino-Lione - Di Maio : "Finché M5s al governo non ha futuro" : governo spaccato sull' Alta Velocità Torino-Lione . Dopo l'intervento di Salvini , che ieri dal cantiere di Chiomonte ribadiva il 'sì' della Lega all'opera, "prima si fa, meglio è. Ci sono in ballo ...

Scontro nel governo sulla Tav. ?Di Maio : "Non si farà mai" : La Tav continua a far scornare leghisti e grillini. Perché se da una parte l'ala verde del governo la vuole, dall'altra l'ala gialla non ne vuole nemmeno sentir parlare. Così, mentre ieri il vice premier Matto Salvini è andato a Chiomonte per visitare il cantiere della Tav, ("Prima si fa meglio è. Ci sono 25 km di tunnel scavato sotto la montagna. Sospendere l'opera e chiudere i buchi aperti costa più che andare avanti. Ritengo più utile ...

Di Maio : "Tav? Con M5s al governo non ha storia" | "Accelerare cantieri? Tavolo coi costruttori - poi dl" : Il ministro del Lavoro ha sottolineato che "quando i grandi potentati cominciano a tifare per la Torino-Lione noi stiamo dall'altra parte"

Tav - Di Maio contro Salvini : «Con M5S non ha futuro. La vogliono le peggiori lobby» : il vicepremier in visita al cantiere 01 febbraio 2019 Tav, Salvini: Torino-Lione utile per economia e ambiente. Va completata Le «peggiori lobby» Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico - ...

Di Maio stoppa Salvini sulla Tav : 'Con noi al governo quell'opera non si fa' : E' la riposta lapidaria alle parole dell'altro vicepresidente del Consiglio, che ieri in Valsusa ha riacceso le tensioni nel governo ribadendo il suo sostegno all'opera

Luigi Di Maio - la sparata contro Salvini sulla Tav Torino-Lione : "Finché M5s è al governo non ha storia" : Luigi Di Maio prova ad alzare la voce sulla Tav Torino-Lione dopo la visita al cantiere di Chioromonte fatta ieri da Matteo Salvini. Secondo il vicepremier grillino, quel cantiere non sarà mai sbloccato: "Le peggiori lobby di questo Paese - ha detto il grillino - vogliono che si inizi a fare la Tav,

Di Maio : finché M5s al governo Tav non ha futuro : Roma, 2 feb., askanews, - 'finché ci sarà M5s al governo la Tav Torino Lione non ha storia non ha futuro'. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, M5s, in campagna elettorale a Penne, in provincia ...

Di Maio smentisce Salvini : la Tav non si farà : Il divorzio è l’unica strada percorribile in un matrimonio innaturale come quello tra Lega e grillini. Da un lato il

Di Maio : Niente Tav con M5S al governo : E’ scontro tra le forze di maggioranza. I due leader a distanza di 24 ore chiariscono entrambi la loro posizione contrastante sulla linea Torino-Lione

Tav - Di Maio contro Salvini : «Con M5S non ha futuro. La vogliono le peggiori lobby» : La Tav continua a essere tema di spaccatura dentro il governo. Se Matteo Salvin, ieri in visita al cantiere di Chiomonte ha rilanciato l’opera; l’altro, vicepremier e capo politico di M5S Luigi Di Maio, ribadisce di nuovo la sua contrarietà: «Finché ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo per quanto mi riguarda la Tav Torino-Lione non ha storia, non ha futuro»...