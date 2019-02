Tav | Di Maio contro Salvini | «Con M5S non ha futuro La vogliono le peggiori lobby»

Tav - Di Maio : “Peggiori lobby vogliono si inizi. Finché il M5s sarà al governo non si farà” : “Finché M5s sarà a governo non si farà”. Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio in Abruzzo durante una diretta Facebook, insieme Sara Marcozzi, candidata alle elezioni regionali per il movimento. L'articolo Tav, Di Maio: “Peggiori lobby vogliono si inizi. Finché il M5s sarà al governo non si farà” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Luigi Di Maio chiude a Matteo Salvini sulla Tav : "Finché M5s è al governo non ha futuro" : "Finche ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo per quanto mi riguarda la Tav Torino-Lione non ha storia, non ha futuro". Lo ha detto Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, in diretta Facebook a Penne, in Abruzzo, dov'è per la campagna elettorale in compagnia di Alessandro Di Battista.Di Maio aggiunge: "Le peggiori lobby di questo Paese vogliono che si inizi a fare la Tav, che ...

Tav - Di Maio : «Finché M5S sarà al governo non si farà - la vogliono le peggiori lobby» : «Finche ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo per quanto mi riguarda la Tav Torino-Lione non ha storia, non ha futuro». Lo ha detto Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio e...

Tav - Di Maio : 'Finché M5S sarà al governo non si farà - la vogliono le peggiori lobby' : 'Finche ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo per quanto mi riguarda la Tav Torino-Lione non ha storia, non ha futuro'. Lo ha detto Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio e ministro dello ...

Tav - Di Maio : «Finché ci sarà M5S non ha futuro» : «Finche ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo per quanto mi riguarda la Tav Torino-Lione non ha storia, non ha futuro». Lo ha detto Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio e...

Tav - Di Maio : 'Finché ci saranno i 5 Stelle al governo non si farà' - : Il vicepremier, in una diretta Facebook, torna sul tema della Torino-Lione: "Non faremo come le peggiori lobby di questo Paese, noi siamo dalla parte delle opere utili". Toninelli: "Dovremo trovare un ...

Di Maio : "Tav? Con M5s al governo non ha storia" | Accelerare cantieri? Tavolo coi costruttori - poi dl" : Il ministro del Lavoro ha sottolineato che "quando i grandi potentati cominciano a tifare per la Torino-Lione noi stiamo dall'altra parte"

Finché il M5s sarà al governo la Tav non si farà - assicura Di Maio : 'Finché ci saranno i 5 Stelle al governo, la Torino-Lione non si farà'. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, in una diretta su Facebook. 'Le peggiori lobby di questo Paese - ha aggiunto - ...

Di Maio : "Finché M5S a governo no a Tav" : 12.45 "Finché c'è il M5S al governo la Tav Torino-Lione non ha storia". Lo dice il vicepremier Di Maio, dopo la visita di Salvini al cantiere di Chiomonte dove detto: può essere rivista, ma serve, La Tav "è a zero come cantiere", ma "le peggiori lobby di questo Paese vogliono che si inizi a fare", afferma. A proposito delle infrastrutture, Di Maio si dice disponibile a un tavolo con l'Ance "per scrivere un decreto legge per velocizzare le ...

Di Maio : "La Tav non si farà mai La vuole la peggiore delle lobby" : "Finche' ci saranno i 5 Stelle al Governo, la Torino-Lione non si fara'". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, in una diretta su Facebook a Penne (Pe) dove e' insieme ad Alessandro Di Battista e alla candidata grillina alla Regione Abruzzo Sara Marcozzi. Segui su affaritaliani.it

Tav - Di Maio : “Fino a quando il M5s sarà al governo non ci sarà. La vuole la peggiore lobby di questo Paese” : ino a quando ci sarà il M5S al governo la Tav non ci sarà”. Lo dice Luigi Di Maio, parlando da Penne, in Abruzzo durante una diretta Facebook, insieme Sara Marcozzi, candidata alla presidenza della Regione per il movimento. Quella è un’opera “che vuole la peggiore lobby di questo paese” ma, ricorda Di Maio, “il Movimento Cinque Stelle sta dall’altra parte”. L'articolo Tav, Di Maio: “Fino a quando il M5s sarà ...

Tav - governo spaccato | Salvini : "Andiamo avanti" | Di Maio : "No - non serve" : Matteo Salvini si è presentato stamane in vista al cantiere della TAV Torino-Lione a Chiomonte, in provincia di Torino. Ad accogliere il ministro dell’Interno c’erano in tutto una trentina di manifestanti, tenuti a bada dalla polizia con qualche manganellata. Dopo essersi intrattenuto con i responsabili del cantiere e le forze dell’ordine presenti, il vicepremier ha risposto alle domande dei giornalisti presenti: "Se tornare indietro costa ...

Tav - il governo si spacca - Salvini : "Andiamo avanti". Di Maio : "No - non serve" : Matteo Salvini si è presentato stamane in vista al cantiere della TAV Torino-Lione a Chiomonte, in provincia di Torino. Ad accogliere il ministro dell’Interno c’erano in tutto una trentina di manifestanti, tenuti a bada dalla polizia con qualche manganellata. Dopo essersi intrattenuto con i responsabili del cantiere e le forze dell’ordine presenti, il vicepremier ha risposto alle domande dei giornalisti presenti: "Se tornare indietro costa ...

Salvini a Chiomonte : «Tav va finita - toglie 1 milione di tir da strade». Di Maio : quei soldi per la metro a Torino : Il ministro in Val di Susa: «L’Italia non si può permettere incertezze. Se va bene tornare indietro costa quanto andare avanti, finiremo l’opera». Di Maio ribatte: «La Tav è una spesa dirottabile per la metropolitana di Torino». Tensioni tra No Tav e polizia