Taekwondo | Cyprus Open 2019 | Clara Trincia e Giada Al Haiwani in trionfo | tutti i

oasport

: #Taekwondo, Cyprus Open 2019: secondo posto di Christian Malin tra i Cadetti nella prima giornata! Domani tocca agl… - OA_Sport : #Taekwondo, Cyprus Open 2019: secondo posto di Christian Malin tra i Cadetti nella prima giornata! Domani tocca agl… - OA_Sport : #Taekwondo, Cyprus Open 2019: a Larnaca inizia la stagione. Diversi azzurri possono ambire al podio - zazoomnews : Taekwondo Cyprus Open 2019: a Larnaca inizia la stagione diversi azzurri possono ambire al podio - #Taekwondo… -

(Di sabato 2 febbraio 2019) A Larnaka (Cipro) si è disputato il, torneo diche oggi ha visto protagonisti gli juniores. Ottima giornata per l’Italia. Tra le 49 kg il podio è tutto azzurro:sconfigge Elisa Alper 33-19 nell’atto conclusivo, terza Sara Murru che in semifinale si era arresa allaper 21-10.Alfesteggia tra le 52 kg surclassando la cipriota Markella Teggeri per 21-1 dopo aver annichilito Stylianidou e Totsiou. Di seguito i risultati delle altre categorie:45 KG (MASCHILE) – In gara quattro ciprioti, vince Panteleimon Hadjpanayiotou che in finale batte Demetris Michael per 24-8.48 KG (MASCHILE) – Si è imposto l’israeliano Tom Paschcovsky che nell’atto conclusivo ha surclassato il greco Konstantinos Solakidis, terzi il greco Konstantinos Gemos e il cipriota Petros Xinaris.51 KG ...