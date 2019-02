Sulla Tav è scontro aperto tra M5S e Salvini 

A che punto è il braccio di ferro Sulla Tav : Lega e Movimento 5 Stelle troveranno ancora una volta una soluzione. Anche sulla Tav. Alla fine di una giornata scandita da botta e risposta a distanza tra esponenti delle due anime del governo, è Matteo Salvini a gettare acqua sul fuoco della polemica. Da Giulianova, dove ha arringato sulla necessità di dare piu' sicurezza agli Abruzzesi votando Lega alle Regionali, il ministro dell'Interno ha voluto chiudere la polemica: ...

Scontro aperto Sulla Tav Di Battista : "Se Lega la vuole - torni da Cav" : Roma, 2 feb., AdnKronos, - Non si placa lo Scontro di governo sulla Tav. "Prima si fa meglio è" ha detto ieri il vicepremier Matteo Salvini. Ma oggi l'altro vicepremier Luigi Di Maio ribadisce la ...

Di Maio sfida Salvini Sulla Tav : “Finché saremo noi al governo ci opporremo”. Di Battisti : “La Lega torni con Berlusconi” : «Altro che Tav. Noi finchè staremo al governo ci opporremo a spendere 20 miliardi per la Tav Torino Lione. Con 20 miliardi costruisci 2500 scuole antisismiche per tantissimi alunni». Lo ha detto vicepremier Luigi Di Maio nel corso della sua visita in Abruzzo insieme a Alessandro Di Battista per sostenere la candidature di Sara Marcozzi alla preside...

Scontro nel governo Sulla Tav. ?Di Maio : "Non si farà mai" : La Tav continua a far scornare leghisti e grillini. Perché se da una parte l'ala verde del governo la vuole, dall'altra l'ala gialla non ne vuole nemmeno sentir parlare. Così, mentre ieri il vice premier Matto Salvini è andato a Chiomonte per visitare il cantiere della Tav, ("Prima si fa meglio è. Ci sono 25 km di tunnel scavato sotto la montagna. Sospendere l'opera e chiudere i buchi aperti costa più che andare avanti. Ritengo più utile ...

Di Maio stoppa Salvini Sulla Tav : 'Con noi al governo quell'opera non si fa' : E' la riposta lapidaria alle parole dell'altro vicepresidente del Consiglio, che ieri in Valsusa ha riacceso le tensioni nel governo ribadendo il suo sostegno all'opera

"Riduce traffico e inquinamento". Sulla Tav Matteo Salvini usa argomenti Cinquestelle : Matteo Salvini va a Chiomonte in visita al cantiere dell'Alta velocità Torino-Lione e agita le acque, già mosse, della maggioranza M5s-Lega. Gilet arancione, stivali e caschetto di protezione, indossati per motivi di sicurezza, il vice premier leghista ribadisce che la linea della Lega è da sempre a favore della realizzazione della "incredibile ed eccezionale opera pubblica di cui l'Italia dovrebbe avere vanto in giro per il ...

Numeri - chilometri - tempi - costi e occupati : tutto Sulla Tav italofrancese : La linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione è al centro del dibattito politico da oltre vent'anni, da quando la sua realizzazione è stata sancita con un accordo internazionale tra Italia e ...

Pressing della Francia Sulla Tav : “L’Italia rispetti i tempi - scadenze richiedono decisioni” : Il ministro francese dei Trasporti, Elisabeth Borne, in occasione di una visita ai cantieri della Tav Torino-Lione in Savoia, sul versante francese, ha invitato il nostro Paese a prendere una decisione rapidamente in merito al suo impegno per fare i modo che i calendari dei lavori siano rispettati. "I nostri vicini italiani volevano delle consulenze supplementari e noi rispettiamo il loro processo decisionale. Ma ci sono anche scadenze che ...

Salvini a Chiomonte : Sulla Tav si può risparmiare - ma quell'opera ci serve : 'Abbiamo già speso troppi soldi, tornare indietro ci costa di più che andare avanti' dice il ministro dell'Interno oggi in visita al cantiere della Torino Lione. Qualche contestazione

Salvini-Diciotti : «Il processo? Un'invasione di campo». E Sulla Tav : «L'Italia non resti isolata» : «Ne prenderemo uno. Sono contento, problema risolto, missione compiuta, la linea del rigore ha dato i suoi frutti: otto Paesi europei si faranno carico di questi migranti»». Ha commentato così l'esito ...