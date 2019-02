Striscia la Notizia | Sanremo e Baglioni sbugiardati | Altro che censura | perché

Striscia la notizia - la bomba di Dago su Sanremo : "Claudio Baglioni e Salvini - tutta la verità" : Ieri, venerdì 1 febbraio, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Jimmy Ghione ha intervistato Roberto D’Agostino, fondatore del sito Dagospia.com, che ripercorre le tappe dell’affaire Baglioni-Salzano-Sanremo. D’Agostino spiega: «Il conflitto d’interessi c’è ed è lampante, tant’è vero che nel

Striscia la notizia - Barbara D'Urso velina per un giorno : come non l'avete mai vista... Live : È già virale il video promo del nuovo talk Live - Non è la D’Urso in onda nel prime time di Canale 5 a partire dal prossimo 20 febbraio. Nello spot Barbara D'Urso interpreta tanti volti dei più famosi programmi Mediaset come Il Segreto, Tg5, Forum e perfino il Meteo. Live sarà un talk alla Pomeriggi

Striscia la Notizia - "Indagate sull'Isola dei famosi". Complotto a Mediaset : sesso e insulti - cosa va in onda : Scoppia il caso Barbara D'Urso a Mediaset. "Bullizzata dalla sua stessa rete" per quanto accaduto giovedì sera all'Isola dei famosi. In teoria Alessia Marcuzzi ha difeso la collega, denunciando gli insulti del concorrente John Vitale alla padrona di casa di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Il "processo

Sanremo Giovani - la Rai risponde a Striscia la Notizia : "Sergio Cerruti fornisce cifre errate. Il rimborso agli artisti è stato di 6000 euro" : Il botta e risposta tra la Rai e Striscia la Notizia continua ma nel corso della puntata del tg satirico di Canale 5 andata in onda ieri, giovedì 31 gennaio 2019, sul "banco degli imputati", è finito Sanremo Giovani, il concorso musicale riservato a Giovani artisti che mette in palio posti per l'edizione successiva del Festival di Sanremo. Per la cronaca, quest'anno, Sanremo Giovani è stato vinto da Einar e Mahmood che gareggeranno ...

Striscia la notizia - dossier contro Sanremo : "Fateci capire...". Einar - il ragazzino che può rovinare Baglioni : Striscia la notizia continua a parlare del presunto conflitto d'interessi che vede non solo il coinvolgimento del direttore artistico di Sanremo Claudio Baglioni ma anche di alcuni cantanti in gara, tra cui Einar Ortiz. L'inviato del tg satirico Pinuccio non demorde, così nei giorni scorsi ha contin

canale 5 - ' Striscia LA NOTIZIA ' * LAUDADIO - « LA F&P DI SALZANO È IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA DA IERI - SALZANO HA ANCHE DELLE QUOTE ALL'... : ... che è stato fino a pochi giorni fa amministratore delegato della F&P, ha ANCHE DELLE QUOTE all'interno della TicketOne Spa, società che vende i biglietti per i concerti e per gli spettacoli». ...

Test Salvagente pasta : ecco il servizio di Striscia la notizia : Test Salvagente pasta: ecco il servizio di Striscia la notizia Test pasta Striscia la notizia Ha fatto scalpore una delle ultime puntate del programma Mediaset Striscia la notizia. Nel corso della rubrica “È tutto un magna magna”, il conduttore Max Laudadio ha affrontato il tema della qualità dei prodotti venduti dai più noi marchi di pasta italiani. Qualche mese fa, il Test e la relativa classifica su cui si è basato il servizio della ...

Striscia LA NOTIZIA VS SANREMO 2019/ Video - la Rai : 'Conflitto d'interessi per Baglioni? C'è il diritto...' : STRISCIA la NOTIZIA contro Claudio Baglioni e il Festival di SANREMO per presunti legami tra i cantanti e la società di Salzano: la Rai chiarisce.

Striscia la notizia continua a indagare su Sanremo : spuntano dubbi su Einar : Striscia la notizia: nuove accuse a Sanremo 2019, spunta anche il nome di Einar di Amici Striscia la notizia non demorde. Nonostante il comunicato Rai, l’inviato Pinuccio continua la sua inchiesta sul Festival di Sanremo 2019, diretto per il secondo anno consecutivo da Claudio Baglioni. Da giorni il tg satirico di Antonio Ricci sta mettendo […] L'articolo Striscia la notizia continua a indagare su Sanremo: spuntano dubbi su Einar ...

Striscia la notizia - Sanremo e 'Quelle 'coincidenze'...' : il giallo del cantante - c'entra la Mannoia : Nuovo round del Baglioni-gate. Questa sera, giovedì 31 gennaio, a Striscia la notizia , Canale 5, ore 20.35, , Pinuccio torna a occuparsi delle misteriose "fonti Rai" che hanno risposto a Striscia " ...