Squalificati Coppa Italia | Radu 4 turni multa per il Milan

(Di sabato 2 febbraio 2019)– Quattro giornate di squalifica per il laziale Stefan, due per il romanista Edin Dzeko. Questi i duri verdetti del giudice sportivo, Alessandro Zampone, dopo le partite dei quarti di, in quanto diffidati, Djimsiti, Freuler e Gagliardini., 4Il giocatore della Lazio è …L'articoloper ilproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....