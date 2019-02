SPILLO Con il rincaro del tram Sala vuole sfidare Salvini al Nord

Ricetta risotto al pomodoro con calamaretti SPILLO : sapore del pesce in un primo delizioso : Il risotto al pomodoro con calamaretti spillo, una Ricetta squisita proposta anche nella puntata de "La prova del cuoco" di oggi dallo chef Ivano Ricchebono, cattura l'appetito di tutti. Un primo piatto corposo e delicato al tempo stesso, che racchiude in sé tutto il sapore del mare, grazie alla presenza dei calamaretti spillo. Questo tipo di pesce di dimensioni ridotte risulta molto gustoso ed è idoneo per una cottura veloce, che ne esalta le ...