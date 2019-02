Spezia-Cremonese | diretta streaming e tv | dove vederla | Serie B

termometropolitico

(Di sabato 2 febbraio 2019)e tv,Sabato 2 Febbraio 2019 alle ore 18:00 allo stadio Alberto Picco di La, si giocherà, match valevole per la 22esima giornata diB.: come arrivano le squadre: La squadra ligure è reduce da tre pareggi consecutivi, l’ultimo contro il Brescia per 4 a 4. Nella 21a giornata, la squadra di Marino è stata infatti beffata: quattro volte in vantaggio e quattro volte recuperati sul pareggio dalla seconda in classifica, non riuscendo perciò a portare a casa il risultato. Grande, però, la dimostrazione di forza dei bianconeri, che sono riusciti a mettere in estrema difficoltà la squadra di Corini.Allomanca perciò solamente il risultato, il gioco c’è, la fortuna un po’ meno. I liguri devono assolutamente sfruttare questo match tra le mura ...