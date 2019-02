Speed skating | Coppa del Mondo Hamar 2019 | David Bosa terzo nei 500 metri della Divisione

Speed skating - Coppa del Mondo Hamar 2019 : Andrea Giovannini è decimo nei 5000 metri - bene Noemi Bonazza nei 3000 metri : E’ andata in archivio la prima giornata della Coppa del Mondo di Speed skating ad Hamar (Norvegia). Sull’anello di ghiaccio scandinavo erano in programma le prove dei 5000 metri maschili (divisione A e B) e dei 3000 metri femminili (divisione A e B). Nei 5 km riservati agli uomini (divisione A) il norvegese Sverre Lunde Pedersen, bronzo olimpico a PyeongChang su questa distanza, ha ottenuto il successo con il crono di ...

Speed skating - Coppa del Mondo Hamar 2019 : i convocati dell’Italia. Assente Francesca Lollobrigida proiettata ai Mondiali su singole distanze : Ritorna la Coppa del Mondo di Speed skating dopo gli Europei all-round e sprint a Collalbo (Italia). Domani, ad Hamar (Norvegia), fino al 3 febbraio andrà in scena la quinta tappa sul ghiaccio norvegese e la Nazionale italiana di Maurizio Marchetto risponde presente. Il direttore tecnico ha dovuto tener conto, nelle scelte per questa stage, della breve distanza che separa gli atleti dal Mondiale su singole distanze, in programma in Germania, ad ...

Speed skating - Coppa del Mondo Hamar 2019 : in Norvegia spazio agli sprinter ed alle gare long distance : La Coppa del Mondo di Speed Skating sbarca in Norvegia per la tappa di Hamar, che si svolgerà tra l’1 ed il 3 febbraio: il weekend di gare prevede i 3000 femminili ed i 5000 maschili venerdì 1, 500 e 1000 maschili e femminili sabato 2, e 500 e 1500 maschili e femminili domenica 3. Non ci saranno dunque mass start e gare a squadre. Nei 500 metri femminili l’austriaca Vanessa Herzog, bravissima a sopravanzare la nipponica Nao Kodaira, ...

Speed skating - Coppa del Mondo juniores Helsinki 2019 : due podi per l’Italia con Linda Rossi e Jeffrey Rosanelli : Si è conclusa ad Helsinki, in Finlandia, la seconda ed ultima giornata di gare della Coppa del Mondo juniores di Speed skating: gli azzurrini conquistano due secondi posti, entrambi nella categoria neo-seniores. Piazza d’onore per Jeffrey Rosanelli sui 500 metri e per Linda Rossi nella mass start femminile Di seguito tutti i podi odierni e i piazzamenti degli azzurrini in gara: Risultati categoria juniores 500 metri ...

Speed skating - Coppa del Mondo juniores Helsinki 2019 : quattro quarti posti per gli azzurrini nella prima giornata : Si è conclusa ad Helsinki, in Finlandia, la prima giornata di gare della Coppa del Mondo juniores di Speed skating: gli azzurrini conquistano quattro quarti posti, due nella categoria juniores ed altrettanti in quella neo-seniores. Si fermano ai piedi del podio tra gli juniores Francesco Betti sui 1000 metri e Laura Peveri sui 3000, mentre sfiorano il podio tra i neo-seniores Betti, Galli e Rosanelli nel team sprint maschile e lo stesso Jeffrey ...

Speed skating - Francesca Lollobrigida : “Le Olimpiadi mi hanno cambiata. Non mi pongo limiti - ma l’Italia deve ancora crescere” : ESCLUSIVA OA SPORT – Si lavora alacremente in quel di Erfurt (Germania), città extracircondariale tedesca di 206.219 abitanti, capitale e centro maggiore della Turingia. La Nazionale italiana di Speed skating si sta preparando in vista dei prossimi appuntamenti: il primo in ordine di tempo è la quinta tappa di Coppa del Mondo ad Hamar (Norvegia), dal 1° al 3 febbraio, ma le vere priorità sono i Mondiali su singole distanze ad Inzell ...

Speed skating - Europei 2019 : Sven Kramer trionfa ancora nell’all-round - Andrea Giovannini sesto : Ultima giornata di gare sull’anello di ghiaccio di Collalbo (Italia) per gli Europei 2019 di Speed skating. Nella rassegna continentale oggi si assegnavano gli ultimi due titoli: sprint femminile ed all-round maschile. Nella competizione che sorride al più costante nelle distanze classiche, neanche a dirlo, è stato l’olandese Sven Kramer ad imporsi. L’asso olandese, al termine di un 10000 metri all’ultimo respiro con il ...

LIVE Speed skating - Europei Collalbo 2019 in DIRETTA : Andrea Giovannini a caccia di un buon piazzamento nell’all-round : buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare degli Europei 2019 di Speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Collalbo ultime gare in programma che decideranno chi sarà la migliore del Vecchio Continente nella classifica sprint e chi preverrà nella graduatoria nell’all-round maschile. Le attenzioni dell’Italia sono tutte per Andrea Giovannini. L’azzurro, sesto dopo i 500 e i 5000 metri, ...

Speed skating oggi (13 gennaio) - Europei Collalbo 2019 : gli orari delle gare e come vederle gratis in tv e streaming : Terza ed ultima giornata di gare agli Europei di Speed skating di Collalbo: verranno assegnati oggi i titoli allround maschile e sprint femminile. oggi dunque sapremo se Andrea Giovannini riuscirà ad entrare tra i migliori otto nell’allround, dove sarà affiancato da Gabriele Galli. Concluderà le sue fatiche oggi anche Noemi Bonazza, che potrebbe entrare tra le migliori dieci sprinter del Vecchio Continente. Le gare domani inizieranno alle ...

Speed skating - Europei 2019 : Kai Verbij il migliore nello sprint - bene Andrea Giovannini nell’all-round : Giornata intensa quella degli Europei 2019 di Speed skating, in corso di svolgimento a Collalbo (Italia). Detto dell'eccezionale prova della nostra Francesca Lollobrigida, giunta terza nell'all-round dietro all'olandese Antoinette de Jong e alla ceca Martina Sablikova, quest'oggi si sono assegnate le medaglie anche nella graduatoria sprint maschile. Ad imporsi è stato l'olandese Kai Verbij, campione del mondo nel 2017 a Calgary (Canada), ...

LIVE Speed skating - Europei Collalbo 2019 in DIRETTA : Francesca Lollobrigida STREPITOSA!! E’ bronzo sicuro! Giovannini protagonista tra gli uomini : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2019 di Speed skating a Collalbo (Italia). Un’altra giornata di grandi gare ci attende sull’anello di ghiaccio del Bel Paese. Nel day-1 Francesca Lollobrigida ci ha emozionato nella graduatoria dell’all-round, chiudendo al secondo posto alle spalle della sola olandese Antoinette de Jong. Pertanto per la romana le chance di essere della partita per il ...

Speed skating - Europei 2019 : Francesca Lollobrigida - SEI GRANDISSIMA! Bronzo all-round leggendario - la romana si consacra come campionessa totale! : Sorridente e soddisfatta. Francesca Lollobrigida entra nella storia dello Speed skating italiano, cogliendo un Bronzo negli Europei all-round a Collalbo (Italia) ricco di significati. La ricordavamo in lacrime dopo le Olimpiadi Invernali di PyeongChang (Corea del Sud) e quel settimo posto anonimo nella mass start. Oggi si è voltata pagina perchè l’azzurra con determinazione e tanto lavoro ha colto un podio di grande qualità in un contesto ...

Speed skating - Europei 2019 : Francesca Lollobrigida INDOMABILE - è seconda nei 1500 metri! Ora si gioca la medaglia all-round nei 5000! : Signore e signori questa è Francesca Lollobrigida, che prestazione pazzesca dell'azzurra nei 1500 metri femminili degli Europei all-round di Speed skating a Collalbo (Italia). Sull'anello di ghiaccio tricolore l'azzurra si è superata affrontando a viso aperto le più grandi atlete del Vecchio Continente, mettendo grinta e determinazione nel suo darsi. 1'57"996 il riferimento per Lollobrigida che, avendo anche il riferimento di Antoinette de ...