Sony va sempre peggio nel mondo smartphone

Golf - PGA Tour 2019 : Matt Kuchar sempre in testa al Sony Open nelle Hawaii. Andrew Putnam al suo inseguimento : Si è chiuso il terzo giro del Sony Open, alle Hawaii, torneo valido per la stagione 2019 del PGA Tour. A Honolulu il comando lo mantiene Matt Kuchar, che girando in 66 colpi (-4 di giornata) mantiene la testa con un punteggio complessivo di 192, 18 colpi sotto il par. Il quarantenne di Winter Park (Florida) insegue il nono successo sul PGA Tour. All’inseguimento c’è Andrew Putnam, secondo a -16 e autore di un -3 nel giro, mentre al ...