Sony annuncia XG83 | XG80 e XG70 | tre Android TV completi e dalle dimensioni “umane”

Sony annuncia i PlayStation Plus di febbraio 2019 : ecco quali sono i giochi gratis : Dopo i Games With Gold targati Microsoft, ora è la rivale Sony ad annunciare i giochi PlayStation Plus di febbraio 2019. Il colosso giapponese va quindi ad illuminare il futuro dei suoi fedelissimi, in possesso di PS4, PS3 o della console portatile PS Vita. Come di consueto, anche il prossimo mese gli utenti potranno scaricare dal PlayStation Store una selezione di videogiochi gratuiti, da collezionare nella propria libreria digitale. Per farli ...

Sony e Seagate annunciano un nuovo Hard Disk per PS4 da 2 Terabyte : La memoria non è mai abbastanza sulle console di attuale generazione, a causa delle dimensioni molto generose sia dei giochi che degli aggiornamenti, per questo motivo molti ricorrono a memorie di massa esterne. nuovo Hardisk per PS4 da Seagate Seagate è un’azienda leader nel settore degli Hard Disk portatili per console. Dopo aver prodotto e commercializzato diversi Hard Disk per Xbox One con il logo di ...

Sony annuncia la fotocamera a6400 con schermo ribaltabile che registra video in 4K : Gli smartphone sono sempre più usati per scattare fotografie, ma gli appassionati del settore non rinuncerebbero mai a una buona macchina fotografica. Una fotocamera vera e propria, che non dev’essere pesante e ingombrante come i modelli indirizzati ai professionisti. È proprio qui che si inserisce la nuova Sony a6400, un prodotto di medio gamma con sensore da 24,2 Mpixel. Parliamo di una mirrorless che media fra portabilità, leggerezza, ...

Niente variante Compact per Sony Xperia XZ4 - che sarà annunciato quasi sicuramente al MWC 2019 : Il Vice Presidente Marketing di Sony ha lasciato intendere che molto probabilmente non vedremo una variante Compact di Xperia XZ4. L'articolo Niente variante Compact per Sony Xperia XZ4, che sarà annunciato quasi sicuramente al MWC 2019 proviene da TuttoAndroid.

Sony annuncia cuffie - dispositivi con Android Auto e speaker al CES 2019 : Non ci sono solo smart TV nel CES 2019 di Sony, ma anche numerose novità in campo audio, con speaker, cuffie e impianti audio per la macchina. L'articolo Sony annuncia cuffie, dispositivi con Android Auto e speaker al CES 2019 proviene da TuttoAndroid.

Il producer di Sony Japan Studio parla di un titolo non ancora annunciato per il 2019 : Sony Interactive Entertainment Japan Studio ha da poco pubblicato con successo Astro Bot Rescue Mission, ma nonostante questo lo Studio non ha intenzione di starsene con le mani in mano. Come riporta TWINFINITE, il director di Sony Interactive Entertainment Japan Studio Teruyuki Toriyama ha affermato che nel 2019 vedremo un nuovo titolo non ancora annunciato. Toriyama ha lavorato sul già citato Astro Bot Rescue Mission, Déraciné, Bloodborne e si ...

La divisione mobile di Sony preannuncia il licenziamento di 200 dipendenti in Europa : Sony licenzierà 200 dipendenti della sede di Lund in Svezia; l'operazione verrà finalizzata entro marzo 2019. L'articolo La divisione mobile di Sony preannuncia il licenziamento di 200 dipendenti in Europa proviene da TuttoAndroid.