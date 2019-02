Sondaggi politici Index | cresce la Lega | male i 5 Stelle | perdono terreno anche il PD e FI

Sondaggi politici Eumetra : Diciotti - un italiano su due sta con Salvini : Sondaggi politici Eumetra: Diciotti, un italiano su due sta con Salvini Un italiano su due è convinto che i magistrati vogliano “far fuori” politcamente Matteo Salvini usando come pretesto la vicenda collegata agli immigrati sulla nave Diciotti, trattenuti per cinque giorni sull’imbarcazione su indicazione del Ministro. A sostenerlo è un Sondaggio Eumetra presentato da Renato Mannheimer lunedì scorso durante la puntata di ...

Sondaggi politici Eumetra : europee - alta la percentuale di indecisi : Sondaggi politici Eumetra: europee, alta la percentuale di indecisi Più di un italiano su due non sa ancora chi votare alle prossime europee. E’ questa l’indicazione che arriva da un Sondaggio Eumetra pubblicato su Il Giornale. Secondo l’istituto solo il 47% degli intervistati ha ben in mente a chi dare il proprio voto. Il 9% afferma di essere indeciso tra due partiti, il 6% tra più di due partiti. Il 17% ammette di essere ...

Ultimi Sondaggi politici elettorali gennaio 2019 : M5S e Lega - il focus : Ultimi sondaggi politici elettorali gennaio 2019: M5S e Lega, il focus Come sono andati i partiti di maggioranza secondo gli istituti demoscopici in chiusura del mese di gennaio? Ultimi sondaggi: com’è andata la Lega? Guardando le ultime intenzioni di voto pubblicate la Lega si trova intorno al 32%, il Carroccio la settimana precedente era dato indietro di più o meno un punto rispetto al dato attuale. In questo senso, considerando ...

Sondaggi politici Demos&Pi : italiani alla ricerca di un uomo forte per la guida del Paese : Sondaggi politici Demos&Pi: italiani alla ricerca di un uomo forte per la guida del Paese Agli italiani piacerebbe avere un uomo forte alla guida del Paese. A sostenerlo è un Sondaggio Demos & Pi pubblicato oggi su Repubblica. Il 58% degli intervistati afferma che l’Italia ha bisogno di essere comandata da un leader forte mentre il 32% avverte che i leader forti sono un pericolo per la democrazia. Un leader forte piace ...

Sondaggi politici elettorali : area di Governo in calo - perde consensi anche il PD : EMG ha pubblicato lo scorso 24 gennaio nuovi Sondaggi politici, che vedono i partiti al Governo in leggera flessione. Rispetto a qualche mese fa sono infatti calate le intenzioni di voto per Lega e Movimento 5 Stelle, mentre all’opposizione si torno a sorridere. Entrando nel dettaglio, abbiamo il partito di Matteo Salvini sempre al comando, con il 30,1%, ma con una perdita dello 0,5% rispetto alla rilevazione precedente. Minore è il calo ...

Ultimi sondaggi politici 18 gennaio: gli italiani bocciano il Governo in economia Durante l'ultima puntata del programma tv PiazzaPulita , in onda su La7, sono stati presentati i

Sondaggi politici : Lega resta sopra il 30% - PD sempre sotto il 20% : sempre sopra il 30% la Lega di Matteo Salvini secondo gli ultimi Sondaggi elettorali, mentre resta stabile al 26,5% il Movimento 5 Stelle. Ormai stabilmente sotto la soglia del 20% il Partito Democratico, mentre Forza Italia appare ormai in una crisi irreversibile e otterrebbe soltanto l'8,9% dei consensi.Continua a leggere

Sondaggi politici Piepoli : reddito non porterà crescita economica : Sondaggi politici Piepoli: reddito non porterà crescita economica Il reddito di cittadinanza non porterà ad una crescita dell’occupazione. Ne sono convinti 6 italiani su 10, secondo un Sondaggio condotto dall’Istituto Piepoli e pubblicato su La Stampa. Anche in questa rilevazione come in quella di Analisi Politica per Libero, la maggioranza degli intervistati è sicura che alla fine il reddito favorirà il lavoro in nero. Un terzo ...

Sondaggi politici Analisi Politica : troppo costoso - gli italiani bocciano il reddito di cittadinanza : Sondaggi politici Analisi politici: troppo costoso, gli italiani bocciato il reddito di cittadinanza Il reddito di cittadinanza è un provvedimento costoso per lo Stato, che non produce gli effetti desiderati per la ripresa dell’economia. A sostenerlo è il 68% degli intervistati in un Sondaggio condotto da Analisi Politica per il quotidiano Libero. La maggioranza degli italiani è perplessa sulle modalità di acquisizione del reddito di ...

Sondaggi politici Demopolis : dove si informano i giovani italiani : Sondaggi politici Demopolis: dove si informano i giovani italiani Siti web, social networks e tg. Sono questi i canali attraverso i quali gli under 30 si informano oggi. A sostenerlo è l’indagine sui giovani e l’informazione in Italia, realizzata dall’Istituto Demopolis per l’Ordine dei Giornalisti, in occasione del Premio Mario e Giuseppe Francese. Il canale più usato sono i siti web e le testate di informazione online (75%). Un trend ...

Sondaggi politici Demos & Pi : aumenta la paura per l’immigrato : Sondaggi politici Demos & Pi: aumenta la paura per l’immigrato Nel Nord Est aumenta la paura per gli immigrati. A sostenerlo è l’Osservatorio sul Nord Est, curato da Demos per Il Gazzettino, secondo cui il 42% degli intervistati ritiene che che “gli immigrati sono un pericolo per la nostra cultura, la nostra identità e la nostra religione”. Il 32% invece, pensa che “gli immigrati costituiscono una minaccia ...

Sondaggi politici Ipsos : Salvini più convincente di Di Maio e Di Battista : Sondaggi politici Ipsos: Salvini più convincente di Di Maio e Di Battista Matteo Salvini sarebbe più convincente rispetto a Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista. A sostenerlo è un Sondaggio Ipsos andato in onda ieri sera a Di Martedì. Secondo la rilevazione, il leader della Lega è per il 36% degli intervistati più convincente rispetto a prima. Per il 32% non è cambiato mentre secondo il 25% Salvini è meno convincente. Andando a ...

Sondaggi politici elettorali : calo della Lega per l’istituto SWG - si rilanciano M5S e PD : La terza decade del mese di gennaio ha visto SWG pubblicare i nuovi Sondaggi politici. l’istituto di ricerche ha mostrato le intenzioni di voto all’interno del TG La7. Il dato più significativo riguarda la Lega, che viene data in calo rispetto alla settimana scorsa. Il partito di Matteo Salvini scivola al 31,5%, andando a perdere lo 0,7%. Nulla di preoccupante, visto l’ampio vantaggio sui rivali, ma qualcosa potrebbe cambiare, considerando che ...

Sondaggi politici elezioni europee : Lega vola al 32 - 3% - M5s ancora in calo : I primi Sondaggi elettorali in vista delle europee del 2019 testimoniano l'avanzata della Lega di Matteo Salvini, ormai al 32,3% e saldamente primo partito: il Movimento 5 Stelle, infatti, precipita al 24,25 dei consensi, lontanissimo dalla percentuale raccolta alle elezioni politiche del 4 marzo 2018.Continua a leggere