Silvia Provvedi e la storia con Fedez | «Non sono mai stata la sua amante | Fabrizio Corona

Silvia Provvedi nega il flirt con Fedez e su Fabrizio Corona dice : 'Mi ha delusa' : Da un paio di settimane a questa parte non si parla d'altro che del gossip lanciato da Fabrizio Corona nel corso dell'ultima intervista rilasciata a "Verissimo": il tradimento che avrebbe subito da parte di Silvia Provvedi con Fedez. Interpellata da "Novella 2000" sull'indiscrezione che sta circolando da giorni sul suo conto, la cantante de Le Donatella ha negato con fermezza quanto sostenuto dal suo ex compagno in televisione, dicendo di non ...

Silvia Provvedi e il mistero "Malefix" : «Si chiama Giorgio - è l'erede del clan De Stefano» : Il giallo su Malefix, nome in codice del nuovo fidanzato di Silvia Provvedi nel post Fabrizio Corona, ha imperato durante il Grande Fratello Vip, in cui lui aveva organizzato un passaggio aereo sulla...

Fabrizio Corona racconta l’inizio hot della storia con Silvia Provvedi - lei smentisce tutto : “Non è vero niente, Fabrizio mi ha del tutto delusa, non leggerò il suo libro“, parola di Silvia Provvedi. La metà mora delle Donatella ha ormai tagliato ogni ponte con l’ex re dei paparazzi già nella casa del Grande Fratello VIP e ha un nuovo amore che la rende felice, dunque non ha alcuna voglia di guardare indietro alla relazione con Fabrizio Corona. Lui, però, nel suo ultimo libro, tra i vari dettagli sulla sua vita intima, ...

Corona : 'Mi portavano le ragazze in comunità - così ho conosciuto Silvia Provvedi' : Sono dichiarazioni abbastanza scottanti quelle contenute nell'autobiografia di Fabrizio Corona, dal titolo "Non mi avete fatto niente". L'ex re dei paparazzi torna infatti a far parlare di sé, rivelando dei retroscena assolutamente inediti sul suo periodo trascorso nella comunità Exodus. Corona, infatti, pur vivendo in quel luogo avrebbe ricevuto in più occasione diverse ragazze con le quali avrebbe avuto momenti di passione. E tra le tante fan ...

Silvia Provvedi : "Il mio fidanzato Giorgio De Stefano sa comprendermi" : Silvia Provvedi, uscita da oltre due mesi dalla casa del 'Grande Fratello Vip', è ritornata alla vita di tutti i giorni accanto a Malefix, il misterioso fidanzato che, ad oggi, ha trovato un'identità in Giorgio De Stefano, su cui vige il massimo riserbo (Fonte Nuovo Tv): Ho trovato un uomo che sa comprendermi. Mi sono innamorata di lui perché è ironico e ha tantissima voglia di vivere, ma non solo: è carismatico e mi dà moltissime ...

Fabrizio Corona su Silvia Provvedi : 'Ha chiesto di dormire con me in comunità' : Fabrizio Corona non si smentisce mai: all'interno del suo nuovo libro Non mi avete fatto niente, l'ex re dei paparazzi racconta senza filtri il primo incontro che ha avuto con Silvia Provvedi. L'uomo ha acceso il gossip quando ha svelato che la sua migliore amica, quando era in comunità, gli portava delle ragazze per aiutarlo a riprendere l'attività sessuale: tra queste, pare ci fosse anche la cantante de Le Donatella che, dopo un notte d'amore, ...

