Si finge ginecologo ma è un idraulico | arrestato in ospedale | “Ha ‘visitato’ anche

: Idraulico indossa il camice bianco e si finge ginecologo: arrestato in ospedale - alepicunio : Idraulico indossa il camice bianco e si finge ginecologo: arrestato in ospedale - Andgasperini : Si finge ginecologo ma è un idraulico: arrestato 31enne in ospedale | Nurse Times - Egosintonico : Si finge ginecologo ma è un idraulico: arrestato 31enne in ospedale | Nurse Times -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Anton Yarin, 31enne, padre di un figlio, si presentava all'occorrenza come, chirurgo o medico generale. In realtà non aveva alcuna formazione medica, ma conosceva benissimo la struttura - l'di Pervouralsk, nella regione di Sverdlovsk, in Russia - essendo già stato paziente nello stesso nosocomio.