Show al Camp Nou | Barcellona-Valencia 2-2

Un oro con sfumature d’azzurro - Del Fabbro Show a Lahti : l’azzurro è campione del mondo nella mass start di 30 km TC : Il 19enne delle Fiamme Gialle ha trionfato nella gara più massacrante, la mass start di 30 km in tecnica classica, regalando così la prima medaglia dell’edizione finlandese all’Italia Non è tutto oro quel che luccica a Lahti, perché la medaglia che mettono sul collo di Luca Del Fabbro ha meravigliose sfumature d’azzurro. Ai Mondiali juniores di Lahti arriva una gioia enorme: il 19enne delle Fiamme Gialle ha trionfato ...

Tour Down Under 2019 : Elia Viviani Show nella prima tappa - il campione italiano dominante in volata : È subito il tricolore a sventolare nella prima tappa della corsa che apre il circuito World Tour di ciclismo su strada. Il campione italiano Elia Viviani si impone in volata nella frazione inaugurale del Tour Down Under in terra australiana: sprint come al solito perfetto per il capitano della Deceuninck – Quick Step nella tappa partita da North Adelaide e giunta in quel di Port Adelaide di 129 chilometri completamente pianeggianti. ...

Coppa Italia – Lazio Show - Inzaghi soddisfatto : “siamo stati bravi - ma ora testa al campionato” : Le parole di Simone Inzaghi dopo la vittoria della Lazio sul Novara agli ottavi di finale di Coppa Italia “Avevo chiesto una partita di grande concentrazione perché era una gara dove c’era soprattutto da perdere. I ragazzi sono stati bravi e hanno tolto fin da subito le certezze al Novara, adesso siamo ai quarti di finale ma ora testa al campionato dove ci aspettano partite importanti“. Sono le parole del tecnico della ...

Federica Pellegrini riparte da Italia’s Got Talent 2019 : la campionessa di Spinea sarà giudice nello Show su TV8 : Il conto alla rovescia è scaduto. Il programma televisivo Italia’s got Talent è pronto per andare in scena con tanti Talenti che vorranno mettersi alla prova ed esibirsi. Il Talent show, infatti, andrà in onda tutti i venerdì alle ore 21.15 in prima visione assoluta su TV8. Novità di questa edizione della trasmissione è la presenza della campionessa di nuoto Federica Pellegrini nel ruolo di giudice al fianco dell’esperta discografica ...

Tennis - Olympia Show ad Abu Dhabi : la figlia di Serena Williams dolcissima a bordo campo [VIDEO] : WTA – Olympia Ohanian, figlia di Serena Williams e di Alexis Ohanian, ha seguito la madre sino ad Abu Dhabi Alexis Ohanian e la piccola Olympia hanno iniziato a seguire mamma Serena Williams in giro per il tour WTA. La nuova stagione per la Tennista americana è partita da Abu Dhabi, dove è stata impegnata assieme alla sorella Venus. Ebbene, la piccola Olympia ha fatto il tifo per mamma e zia a bordo campo, seguendo con attenzione ...

100km dei Campioni – Valentino Rossi Show : il Dottore si aggiudica l’Americana [VIDEO] : Valentino Rossi è il vincitore dell’Americana, la gara che anticipa la 100km dei Campioni al Ranch di Tavullia Si è conclusa la prima giornata di divertimento e spettacolo al Ranch di Tavullia di Valentino Rossi. Due giorni di puro divertimento con la 100 km dei Campioni: in attesa della grande sfida di domani, i piloti hanno disputato oggi l’Americana, vinta da uno strepitoso Valentino Rossi. Il Dottore ha battuto in finale i ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 in DIRETTA : 30 novembre - Panziera RECORD ITALIANO! Show sui 200 dorso : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Italiani in vasca corta 2018 a Riccione. Nella piscina da 25 metri romagnola inizia la rassegna nazionale, ultimo banco di prova prima dei Mondiali 2018 ad Hangzhou (Cina), dall’11 al 16 dicembre. Assoluti che vedranno al via gli atleti più titolati del Nuoto italiano in un day-1 in cui Federica Pellegrini si esibirà, salvo rinunce dell’ultimo minuto, nei ...