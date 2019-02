Serie B | 22giornata LIVE | formazioni ufficiali e risultato in diretta

Risultati Serie B / Classifica aggiornata : il Carpi cerca punti salvezza. Diretta gol live score 22giornata : Risultati Serie B: la Classifica aggiornata e la Diretta gol live score delle partite, previste oggi sabato 2 febbraio 2019 per la 22giornata.

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : gli obiettivi del Parma - diretta gol live score - 22giornata - : Risultati Serie A: la Classifica aggiornata e la diretta gol live score delle partite, previste oggi 2 febbraio per la 22giornata di campionato.

RISULTATI Serie B / Classifica aggiornata : Palermo - capolista in crisi! Diretta gol live score - 22giornata - : RISULTATI SERIE B: la Classifica aggiornata e la Diretta gol live score delle partite, previste oggi sabato 2 febbraio 2019 per la 22giornata.

Probabili formazioni Serie A : tutte le news sulla 22giornata : Le notizie sono in costante aggiornamento grazie al sempre prezioso lavoro degli inviati di Sky Sport. Empoli-Chievo, sabato ore 15 Empoli, novità in attacco ma non solo Senza più Zajc e con l'arrivo ...

Serie A - tutte le quote scommesse della 22giornata : Empoli-Chievo, sabato 2 febbraio, ore 15.00 Ultimo con 8 punti e senza più nulla da perdere, il Chievo tenta il tutto per tutto in casa dell'Empoli, che torna a giocare al Castellani dopo aver perso 3-...

22giornata di Serie A - tutto quello che non sapete : numeri e curiosità : Inter-Bologna , domenica 3 febbraio, ore 18.00 - Sky Sport, La San Siro nerazzurra ospiterà domenica un incontro importante per i padroni di casa che non trovano la vittoria da due giornate ...

Video/ Rieti Virtus Francavilla - 0-2 - : highlights e gol della partita - Serie C 22giornata - : Video Rieti Virtus Francavilla , risultato finale 0-2, : highlights e gol della partita, valida nella 22giornata del Campionato di Serie C, girone C.

Video/ Reggina Viterbese - 3-1 - : highlights e gol della partita - Serie C 22giornata - : Video Reggina Viterbese , risultato finale 3-1, : highlights e gol della partita, valida nella 22giornata del Campionato di Serie C, girone C.

Video/ Sicula Leonzio-Trapani - 0-0 - : highlights e gol della partita - Serie C - 22giornata - : Video Sicula Leonzio-Trapani , risultato finale 0-0, : highlights e gol della partita valevole per la 22giornata di Serie C girone C.

Video/ Paganese Siracusa - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie C 22giornata - : Video Paganese Siracusa , risultato finale 1-1, : highlights e gol della partita, valida nella 22giornata del Campionato della Serie C, girone C.

Video/ Casertana Bisceglie - 3-0 - : highlights e gol della partita - Serie C 22giornata - : Video Casertana Bisceglie , risultato finale 3-0, : highlights e gol della partita, valida nella 22giornata del Campionato di Serie C, girone C.

Video/ Piacenza Gozzano - 2-1 - : highlights e gol della partita - Serie C 22giornata - : Video Piacenza Gozzano , risultato finale 2-1, : highlights e gol della partita, valida nella 22giornata del Campionato di Serie C, girone A.

Video/ Vibonese-Catanzaro - 0-0 - : highlights e gol della partita - Serie C - 22giornata - : Video Vibonese-Catanzaro , risultato finale 0-0, : highlights e gol della partita valevole per la 22giornata di Serie C girone C.

Video/ Potenza Juve Stabia - 0-0 - : highlights della partita - Serie C 22giornata - : Video Potenza Juve Stabia , risultato finale 0-0, : gli highlights della partita, valida per la 22giornata del Campionato di Serie C, girone C.