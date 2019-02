Serie A | il Parma e Cristiano Ronaldo

Serie A - orari e programmazione 22^ giornata : Juventus-Parma su Dazn - Roma-Milan su Sky : Continua per tutti gli amanti del calcio l'appuntamento settimanale con la Serie A, il massimo campionato nazionale di calcio. Questa settimana, infatti, si giocherà la ventiduesima giornata, la quarta del girone di ritorno, che prevede, fra i suoi match più importanti, la sfida dell'Olimpico fra la Roma e il Milan. Il weekend calcistico degli italiani inizierà oggi alle ore 15.00 con la sfida fra l'Empoli di Iachini e il Chievo di Di Carlo: ...

Serie A Parma - D'Aversa : «Juventus? Partita difficile contro una delle più forti d'Europa» : Parma - " Juventus ? contro di loro servirà la Partita perfetta". Così Roberto D'Aversa alla vigilia della trasferta di Torino contro la capolista. " Sconfitta nel derby? N on cancella la forza di ...

Serie A - Juventus-Parma : la partita in diretta il 2 febbraio su Dazn alle ore 20 : 30 : Juventus-Parma si giocherà sabato 2 febbraio alle 20:30 e potrà essere vista in diretta su Dazn. La partita è valida per il ventiduesimo turno del campionato italiano. Quest'anno, in 21 gare di Serie A la Juventus non ha mai perso, vincendo 19 partite e pareggiandone solo due, con Genoa e Atalanta. La situazione in casa Juve La Juventus viene da una cocente sconfitta: ha perso per 3-0 in Coppa Italia a Bergamo contro l'Atalanta. La difesa ...

Serie A Parma - Barillà : «Daremo il massimo contro la Juventus» : Parma - "Devo dire che a inizio anno ero aperto a qualunque decisione che avrebbe preso la società, sapevamo che il Parma avrebbe dovuto allestire una rosa importante per disputare la Serie A, dunque ...

Serie A - Juventus-Parma : sabato in diretta tv su Dazn alle 20 - 30 : La Juventus, dopo il match di Coppa Italia contro l’Atalanta, sarà impegnata all’Allianz Stadium contro il Parma nel corso della 22ª giornata di Serie A. I bianconeri sono reduci dalla vittoria in rimonta per 1-2 contro la Lazio ed hanno incrementato il vantaggio in classifica, salito a +11 sul Napoli. I gialloblù, invece, hanno perso l’ultimo match disputato contro la Spal per 2-3 davanti al pubblico di casa. Non sarà semplice per i ragazzi di ...

Fransson al Parma : Calaiò in Serie B : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , sullo sfondo il corteggiamento a Iturbe , Pumas,. Pronto un colpo da futuro: accordo vicino per Kevin Fransson 2001 terzino destro dell'Orgryte, Svezia,. In ...

Serie A - Parma caos : Link minaccia vie legali per riavere il club : Ora la Link International minaccia le vie legali e rivuole il proprio pezzo del Parma Calcio. La società che fa capo all'ex presidente degli emiliani, Jiang Lizhang, sostiene di essere stata 'privata' ...

Calciomercato Serie A - le trattative nella notte : i nomi del sostituto di Benatia - derby Bologna-Parma : Calciomercato Serie A – Ultimi giorni di Calciomercato e trattative sempre più calde soprattutto per quanto riguarda il campionato di Serie A. Mossa a sorpresa del Parma, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio la società gialloblù ha messo nel mirino Andrea Ranocchia, l’intenzione è quella di piazzare il colpo a giugno ed a parametro zero ma in caso di una cessione il trasferimento potrebbe anticiparsi già a gennaio. Il ...

Serie A Parma - Barillà parzialmente in gruppo : Parma - Seduta mattutina per i gialloblù, a Collecchio. Buone notizie per Roberto D'Aversa , che ha potuto ritrovare Antonino Barillà , parzialmente in gruppo con i compagni. Per Luca Rigoni e Leo ...

Serie A Parma - Inglese : «Qui in Emilia ho portato esperienza» : Parma - " Credo che ognuno di noi sia dove merita di stare. Io ho dovuto fare tutti gli step e dovuto dimostrare in ogni categoria". Queste le parole dell'attaccante del Parma , Roberto Inglese , a ...

Biglietti Parma-Spal - Serie A 2018-2019 : come acquistare i tickets per la sfida del Tardini : Dopo la chiusura della prima giornata dell’anno solare 2019, la Serie A TIM 2018-2019 si appresta a disputare la ventunesima giornata del Campionato, la seconda del girone di ritorno. Tra le sfide più intense ed interessanti del turno figura sicuramente Parma-Spal, derby emiliano molto sentito da entrambe le tifoSerie in programma domenica 27 gennaio alle ore 15.00 allo stadio “Ennio Tardini” di Parma. I padroni di casa sono ...

Serie A Parma - lavoro personalizzato e terapie per Stulac e Rigoni : Parma - I gialloblù sono tornati a lavorare in vista del prossimo impegno di campionato, al Tardini, contro la Spal . Nella seduta pomeridiana D'Aversa non ha potuto contare su Stulac e Rigoni , alle ...

Serie A Parma - Pizzarotti : «Oltre le più rosee aspettative - ma rimaniamo pragmatici» : Questo il pensiero del presidente del Parma Pietro Pizzarotti , a Radio anch'io Sport su Rai Radio 1. " Quest'anno sarebbe stato velleitario l'obiettivo Europa League - spiega dopo la bella vittoria ...

