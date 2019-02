Sea Watch | la farsa dei migranti minori | sono nati tutti lo stesso giorno

ilgiornale

(Di sabato 2 febbraio 2019) Per giorni il "caso Sea" si è concentrato proprio sui 15non accompagpresenti a bordo della nave della Ong.solo una parte dei 47 immigrati sbarcati a Catania, ma quelli su cui si è più dibattuto. Ricordate gli appelli della sinistra, dell'associazione umanitaria tedesca e del garante dei minorenni? Beh, c'è un non detto, nascosto dai buonisti di ogni ordine e grado: in realtà sul'età dei "" del natante umanitario c'è più di un (legittimo) dubbio. E a dirlo non è un leghista qualsiasi, ma il procuratore di Siracusa Fabio Scavone.Il pm, quando l'imbarcazione era ancora in fonda al largo di Siracusa, si era informato per verificare se vi fossero profili per aprire un fascicolo per "abbandono di minore". Ipotesi subito crollata, visto che i "minorenni", sebbene non accompag, erano comunque sotto la tutela legale del comandante della nave.Ma non è questo il ...