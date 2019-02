Sci | Goggia | Vonn e il cane Lucy Il video social del viaggio verso i Mondiali di Aare

DIRETTA GIGANTE MARIBOR / Streaming video tv : Bassino - Goggia e Marsaglia alla 2manche - Coppa del mondo Sci - : DIRETTA GIGANTE MARIBOR: info Streaming video e tv della gara slovena valida per la Coppa del mondo di sci femminile, oggi 1 febbraio 2019.

Sci alpino - Federica Brignone : “Peccato per la caduta - stavo Sciando bene” - Sofia Goggia : “Non mi sono piaciuta per niente” : Ancora una battuta d’arresto per Federica Brignone. La campionessa valdostana è uscita anzitempo nel corso della prima manche del gigante di Maribor, in Slovenia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. La nostra portacolori stava disputando una buona manche, non troppo distante dai tempi clamorosi di Mikaela Shiffrin, ma ha commesso un pesante errore nel tratto finale e ha gettato alle ortiche una buona chance, dopo la ...

Convocati Italia - Mondiali di Sci ad Åre : Goggia e Paris punte di diamante : Per i maschi la punta di diamante è Dominik Paris , già tre volte vincitore in Coppa del Mondo in questa stagione in discesa libera. VALANGA AZZURRA - Tra gli uomini, l'Italia ha convocato Dominik ...

Mondiali di Sci di Åre - i convocati dell'Italia : Goggia e Paris a caccia di medaglie : TORINO - La Svezia si prepara ad ospitare i Mondiali di sci ad Åre . L' Italia arriva alla rassegna iridata forte degli ultimi risultati in Coppa del Mondo : il doppio podio di Sofia Goggia a Garmisch Partenkirchen e quello di Dominik Paris a Kitzbuhel . C'è grande attesa nel Circo Bianco per l'evento in programma dal 4 al 17 febbraio che sancirà ...

Sci alpino - Gigante Maribor 2019. Federica Brignone : “Ci provo - il dolore non è scomparso”. Sofia Goggia : “Non ho aspettative” : Federica Brignone rompe gli indugi e domani sarà al via del Gigante di Maribor, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La valdostana era caduta domenica scorsa durante la discesa di Garmisch procurandosi una lieve distorsione al ginocchio sinistro ma oggi ha preso parte alla sciata in pista insieme alle compagne e ha deciso di presentarsi al cancelletto di partenza in Slovenia. La 29enne ha espresso le proprie sensazioni ai ...

Sci alpino - gigante Maribor 2019 : Mikaela Shiffrin vuole allungare in classifica - torna Sofia Goggia : Ultimo appuntamento prima dei Mondiali per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. A Maribor si comincia da domani con il gigante e poi spazio sabato allo slalom. Favorita numero uno sicuramente Mikaela Shiffrin, che ha l’obiettivo di allungare in testa alla classifica di specialità e soprattutto vuole confermarsi dopo la netta vittoria ottenuta nell’ultimo gigante di Kronplatz. L’americana ha un vantaggio di dieci punti ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : analisi convocati Italia. I possibili quartetti gara per gara. Fiducia ai giovani - Paris e Goggia le punte : L’Italia è fatta, la spedizione azzurra per i Mondiali 2019 di sci alpino è stata ufficialmente definita: 19 azzurri saranno protagonisti ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio, il nostro contingente ha tutte le carte in regola per esprimersi su ottimi livelli nell’appuntamento più importante di tutta la stagioni. Le varie gare di Coppa del Mondo che si sono succedete da ottobre fino a oggi hanno offerto degli spunti molto interessanti ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia - 19 azzurri a caccia di medaglia. Spiccano Paris - Goggia - Brignone e Innerhofer : Sono state diramate le convocazioni per i Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. L’Italia sarà protagonista nella nota località scandinava con 19 azzurri che andranno a caccia di grandi risultati: in palio 11 titoli, cioè quelli delle cinque discipline individuali (discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata per entrambi i sessi) e quello della prova a squadre. La nostra Nazionale ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Velocità maschile e gigante femminile per sognare - Delago outsider e l’incognita Sofia Goggia : Dal 4 al 17 Febbraio si disputeranno i Campionati del Mondo di sci alpino. Si gareggia in Svezia ad Are e l’Italia si presenta a questa rassegna iridata con grandi ambizioni e con l’obiettivo di cancellare la deludente prestazione di due anni fa, quando a St.Moritz la squadra azzurra riuscì a conquistare solamente una medaglia (il bronzo di Sofia Goggia in gigante). Proprio la bergamasca rappresenta la grande incognita di questi ...

Sci alpino : l’assalto di Sofia Goggia ai Mondiali. Da Garmisch ad Are per una medaglia : 5 Febbraio 2019. Questa è una data che sicuramente Sofia Goggia si è segnata sul calendario, visto che è il giorno del SuperG di Are, prima gara femminile dei Mondiali di sci alpino. Dopo l’infortunio al malleolo, la 26enne di Bergamo ha deciso di impostare tutta la sua stagione proprio per arrivare pronta all’appuntamento iridato. Il cammino di avvicinamento, però, non è stato semplice, anche perché il rientro in pista è stato ...

Sci alpino - edema al ginocchio per Federica Brignone : è in dubbio per Maribor. Sofia Goggia torna anche in gigante! : Gioie e dolori in casa Italia pensando a quanto accaduto a Garmisch-Partenkirchen (Germania), nella discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Se infatti il Bel Paese ha potuto sorridere per il secondo posto di Sofia Goggia, bissando la seconda piazza del superG sempre sulle nevi teutoniche, la giornata tricolore è stata accompagnata anche dalla tristezza per gli infortuni occorsi a Federica Brignone e a ...

Sci alpino – Distorsione alla caviglia per Federica Brignone - Goggia pronta per Maribor : la situazione delle azzurre dopo Garmisch : Brignone visitata a Milano dalla Commissione Medica FISI. Goggia in gigante a Maribor dove rientrano anche Curtoni e Midali Federica Brignone è stata sottoposta dalla Commissione Medica FISI presso l’ospedale Galeazzi di Milano ad un’ecografia che ha evidenziato una lieve Distorsione con edema al ginocchio destro. La valdostana ha già cominciato le sedute fisioterapiche del caso e valuterà giorno per giorno i miglioramenti in ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Dominik Paris e Sofia Goggia - due campioni assoluti : L’Italia dello sci alpino ha due grandi campioni. Dominik Paris e Sofia Goggia sono i protagonisti del lungo fine settimana di Coppa del Mondo, diviso tra Kitzbuehel e Garmisch. Su due piste storiche gli azzurri sono stati capaci di prestazioni incredibili e che veramente fanno sognare in vista degli ormai imminenti Mondiali di Are. La Streif è ormai la seconda casa di Dominik Paris. Quarta vittoria in carriera per l’altoatesino a ...