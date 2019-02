Sci alpino | Slalom Maribor 2019 | Mikaela Shiffrin fa il vuoto nella prima manche | Vlhova

Sci alpino – Abbassata la discesa maschile di Garmisch - sei azzurri in gara alle 11.30 : Nevicata a Garmisch: la partenza della discesa maschile è Abbassata a quella del superG. Sei azzurri in gara alle 11.30: Paris ha il 5, Innerhofer il 9 Un piccolo ma significativo cambiamento di programma è già sicuro a Garmisch: la partenza della discesa maschile sarà Abbassata a quella del supergigante a causa di una nevicata. Ma non è tutta: alle 10.30 la giuria deciderà se confermare il via alle 11.30 o posticiparlo. Gli azzurri ...

Sci alpino - slalom femminile di Maribor : sei azzurre al via - Shiffrin favorita : Sci alpino, slalom femminile di Maribor: alle 10 la partenza della gara in terra slovena con sei italiane ai nastri di partenza Ultima gara di Coppa del mondo prima della partenza per i Mondiali. Nello slalom femminile di Maribor ci sono sei azzurre al via (ore 10, diretta tv Raisport ed Eurosport). Due nel primo gruppo, Irene Curtoni con il numero 10 e Chiara Costazza con il numero 12, poi toccherà alle altre: Lara Della Mea (40), ...

Sci alpino - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Le date delle gare ad Are : Siamo ormai al taglio del nastro dei Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, il Calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata ovviamente per entrambi i sessi. Di seguito il Calendario completo, il ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher ormai imprendibile : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin sempre in controllo : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

