Scavone sta bene | sarà dimesso domenica | per lui Tac negativa

Scavone sta meglio e Beretta lo va a trovare in ospedale : La Spezia - Manuel Scavone, ricoverato da ieri sera all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, ha ricevuto questa mattina una gradita visita. Come noto il centrocampista giallorosso, a seguito di un contrasto ...

Lecce - Scavone sta meglio : tra oggi e domani sarà dimesso dall'ospedale : "Ha subito un'iposistolia, cioè una diminuzione della frequenza cardiaca e una momentanea sofferenza ipossica a livello cerebrale - chiarisce il dottore Palaia alla Gazzetta dello Sport -. Dopo la ...

Scavone sta meglio - Beretta gli fa visita in ospedale : Potrebbe essere dimesso già oggi dall'ospedale 'Vito Fazzi' di Lecce il centrocampista giallorosso, Manuel Scavone, vittima di un duro scontro di gioco pochi secondi dopo il fischio di inizio di Lecce-...

Scavone sta meglio - presto dimesso : Manuel Scavone ha passato la notte in rianimazione dove é stato trasferito in via precauzionale nella tarda serata di ieri dal reparto di neurochirurgia del Vito Fazzi di Lecce . Si tratta solo di una ...

Scavone sta meglio - Beretta gli fa visita in ospedale : Potrebbe essere dimesso già oggi dall'ospedale 'Vito Fazzi' di Lecce il centrocampista giallorosso, Manuel Scavone, vittima di un duro scontro di gioco pochi secondi dopo il fischio di inizio di Lecce-...

Scavone - come sta oggi il calciatore del Lecce svenuto in campo : «Forse dimesso oggi stesso» : Manuel Scavone, il calciatore del Lecce svenuto ieri in campo al primo minuto di Lecce-Ascoli, sta bene e potrebbe essere dimesso oggi stessod all'ospedale Vito Fazzi dove è stato...

Scavone svenuto in campo - come sta oggi il calciatore 31enne : come riporta La gazzetta dello Sport, il medico sociale della squadra del Lecce è ottimista: 'Dopo avergli parlato ieri sera, stamattina l'ho sentito al telefono e abbiamo scherzato - racconta Palaia ...

Lecce - Scavone sta meglio : “passata la paura - ha subito un’iposistolia” : Manuel Scavone, dopo l’enorme paura di ieri, sta decisamente meglio a seguito di una nottata di controlli in ospedale: ne ha parlato il medico del Lecce Manuel Scavone sta decisamente meglio dopo la grande paura di ieri sera. Il calciatore durante Lecce-Ascoli (gara sospesa a data da destinarsi), ha sbattuto la testa violentemente sul terreno rimanendo senza sensi per qualche secondo e venendo immediatamente trasportato in ospedale ...

Lecce-Ascoli - Scavone batte la testa in campo e sviene - : Paura al Via del Mare. A pochi istanti dal fischio d'inizio della partita , il centrocampista giallorosso è finito in ospedale dopo uno scontro in campo. Dopo l'arrivo in pronto soccorso, la Asl ha ...

Lecce-Ascoli - Scavone batte la testa in campo e sviene : Lecce-Ascoli, Scavone batte la testa in campo e sviene Paura allo stadio Via del Mare. A pochi istanti dal fischio d’inizio della partita , il centrocampista giallorosso Manuel Scavone è finito a terra dopo uno scontro in campo ed è stato trasportato in ospedale in ambulanza. Match rinviato a data da ...

Condizioni Scavone - gli aggiornamenti sul calciatore del Lecce : compagni ed avversari salvano la vita al centrocampista : Sono state ore di grande paura per le Condizioni del calciatore del Lecce Scavone, durante la gara di campionato contro l’Ascoli terribile scontro aereo, il calciatore ha battuto violentemente la testa ed in seguito perso i sensi. Immediato l’intervento di compagni, avversari e dell’ambulanza, il calciatore è stato trasportato in ospedale. Scavone non è mai andato in arresto cardiaco, Ciciretti e Mancosu hanno estretto la ...

Lecce-Ascoli - Scavone batte la testa in campo e sviene : i giocatori liberano la strada per l'ambulanza : Il centrocampista salentino cade dopo un contrasto in Leccce-Ascoli: trasportato in ospedale. Ma a consentire i soccorsi sono stati solo compagni e avversari. L'atleta ha ripreso i sensi

Lecce-Ascoli - paura Scavone : le FOTO dallo stadio Via de Mare : 1/12 Renato Ingenito/LaPresse ...

Ultimo aggiornamento sulle condizioni di Manuel Scavone : il giocatore del Lecce trasportato in ospedale - ecco come sta : Dopo il brutto scontro di gioco durante Lecce-Ascoli, nel quale ha perso i sensi, Manuel Scavone è stato trasportato in ospedale: ecco l’Ultimo aggiornamento in merito alle sue condizioni Compagni di squadra, avversari, tifosi allo stadio e tutti gli appassionati di calcio con il fiato sospeso dopo il terribile episodio accaduto durante Lecce-Ascoli (gara sospesa a data da destinarsi, ndr). Dopo pochi secondi di gioco, Manuel Scavone ...