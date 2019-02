Savona attacca la Germania | Il Pil italiano crescerebbe se spendesse i suoi

ilgiornale

(Di sabato 2 febbraio 2019) Paolo, ministro degli Affari europei, torna a colpire la. Il ministro, durante la presentazione del suo libro "La rivoluzione democratica di Heine e la Costituzione per la pace perpetua di Kant. Una seconda lettera agli amici tedeschi" (Rubettino Editore), ha parlato della forte interconnessione fra le economie europee. E sugli effetti delle decisioni tedesche riguardo l'economia italiana,è chiaro: "Lain questo momento ha un eccesso di risparmio dell'8%; poiché le esportazioni italiane insono del 10%, se lal'8% il nostro Pildello 0,8%, che è quello che ci manca per non andare a crescita zero e rispettare gli obiettivi del governo"., durante la presentazione alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia a Firenze, ha poi parlato dell'euro. "A me capita per la strada, girando, che qualcuno che mi dica: 'mi ...