Sanremo | in anteprima la Giuria d' onore | chi ha chiamato Claudio Baglioni

Sanremo 2019 - giuria esperti : trattative con Ferzan Özpetek e Claudia Pandolfi (Anteprima Blogo) : In queste ore si sta definendo la composizione della giuria degli esperti del Festival di Sanremo che inizierà martedì 5 febbraio. Secondo quanto risulta a Blogo, sarebbero in corso trattative con il regista Ferzan Özpetek (Le fate ignoranti, La finestra di fronte, Saturno contro, Napoli velata) e con l'attrice Claudia Pandolfi (Un medico in famiglia, Distretto di polizia, Baby). Quest'ultima lo scorso anno salì sul palco del teatro ...

Sanremo 2019 - Pippo Baudo alla seconda serata (Anteprima Blogo) : Secondo quanto risulta a Blogo, Pippo Baudo dovrebbe essere ospite del Festival di Sanremo 2019 nella seconda serata, quella di mercoledì 6 febbraio. Il conduttore salirà sul palco del teatro Ariston a poco meno di due mesi da Sanremo Giovani, dove è stato affiancato da Fabio Rovazzi (anche lui sarà ospite della kermesse canora). La presenza di Baudo era stata ufficializzata a dicembre scorso dal direttore artistico del Festival Claudio ...

Sanremo 2019 - Laura Chiatti e Michele Riondino ospiti (Anteprima Blogo) : Si allunga la lista degli ospiti della Festival di Sanremo 2019, anche in questo caso rigorosamente italiani, come la volontà del direttore artistico Claudio Baglioni. Secondo quanto apprende TvBlog, sul palco del teatro Ariston saliranno due giovani attori per omaggiare un grande della musica nostrana. Si tratterebbe di Laura Chiatti e Michele Riondino, i quali si esibiranno sulle note di Lucio Battisti. Alla base della doppia ospitata ...

Sanremo 2019 - Elena Sofia Ricci nella giuria degli esperti (Anteprima Blogo) : Si avvicina il Festival di Sanremo, al via su Rai1 a partire da martedì 5 febbraio 2019. Blogo è in grado di anticipare il nome di un componente della giuria degli esperti. Si tratta, secondo quanto ci risulta, di Elena Sofia Ricci. Per l'attrice, protagonista della fortunata serie di Rai1 Che Dio Ci aiuti e vincitrice in carriera di David di Donatello, Nastro d'argento (il più recente per il film Loro, dove ha vestito i panni di Veronica ...

Sanremo Young 2019 - ecco la giuria (Anteprima Blogo) : Venerdì 15 febbraio 2019, ad una settimana dalla conclusione del Festival della canzone italiana 2019, prende il via, sempre dal teatro Ariston di Sanremo, da dove si svolgerà anche quest'anno la kermesse canora più celebre del belpaese, la seconda edizione di Sanremo Young.Il talent show canoro con protagonisti alcuni ragazzi alla ricerca della celebrità torna sempre con la conduzione di Antonella Clerici e ci torna con un carico di ...

Festival di Sanremo - le pagelle in anteprima dei big in gara : chi è il favorito secondo Libero : Abbiamo ascoltato le canzoni del Festival n° 69 al via il 5 febbraio. Ci sarebbero da dire un sacco di cose. Ma non c' è spazio. I cantanti sono 24. Tantissimi. Andiamo con le pagelle «da primo ascolto» e, quindi, assolutamente inutili e rivedibili. Nek - Mi farò trovare pronto (Riassunto: lui vorre

Festival di Sanremo - Claudio Baglioni e il trionfo dei migranti : le canzoni in anteprima - siluro su Salvini : Da "cuore e amore" a "politica e migranti". Il Festival di Sanremo di Claudio Baglioni rischia di trasformarsi in una bomba su Matteo Salvini a poche settimane dalle elezioni europee di maggio. Le polemiche sulle parole del direttore artistico, da sempre schierato sul fronte dell'accoglienza, sembra

Festival di Sanremo 2019 - le 24 canzoni in gara in anteprima. Claudio Baglioni : “Ci sono dei testi poco sanremesi” : Milano, sede Rai di Corso Sempione. È il 18 gennaio e mancano (manco a farlo apposta) 18 giorni all’inizio del Festival di Sanremo, il secondo targato Baglioni.“Un’élite” composta da un centinaio di giornalisti ha il privilegio di ascoltare in anteprima i ventiquattro brani in gara. Baglioni precisa: “Anche io finalmente potrò farmi un’idea dei brani che abbiamo scelto”. Perché, non li ha già ascoltati? Forse no, dato che ...

Sanremo 2019 - il cast di Ora o mai più ospite (Anteprima Blogo) : In attesa di debuttare al sabato sera su Rai1, Ora o mai più si guadagna il palco del Festival di Sanremo. Infatti, secondo quanto risulta a Blogo, i protagonisti (tra di essi anche il favorito alla vittoria Paolo Vallesi) del talent condotto da Amadeus in partenza il 19 gennaio per la prima volta contro C'è posta per te di Maria De Filippi, saranno ospiti di una delle serate della 69esima edizione della kermesse canora più famosa in ...

A sorpresa l’anteprima di Complimenti Ignoranti - il nuovo singolo di Daniele Silvestri prima di Sanremo : A sorpresa ecco svelata una piccola anteprima del nuovo singolo di Daniele Silvestri che verrà rilasciato venerdì prossimo, 11 gennaio, su tutte le piattaforme streaming, in digital download e in rotazione radiofonica. Si intitola Complimenti Ignoranti e anticipa il nuovo album dell’artista che dovrebbe uscire in primavera. Il brano è stato eseguito in anteprima da Daniele Silvestri anche durante il concerto di capodanno a Reggio Emilia il 31 ...

Sanremo Giovani (anteprima) : i finalisti della terza puntata presentano gli inediti : E' terminata anche la terza, nonché penultima puntata di "Ecco Sanremo Giovani", il programma condotto da Luca Barbarossa e dal comico Andrea Perroni che rappresenta un'anteprima della vera e propria competizione del 20 e del 21 dicembre, dunque stasera e domani, in diretta dal palco del teatro dell'Opera del Casinò con un duo d'eccezione alla conduzione composto da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi. Almeno sei dei ventiquattro finalisti del contest ...

Sanremo 2019 - le attrici di L'amica geniale ospiti (Anteprima Blogo) : Continuiamo su TvBlog ad anticipare i nomi degli ospiti che calcheranno il palco del teatro Ariston per il Festival di Sanremo in programma a febbraio prossimo con diretta su Rai1. Secondo quanto risulta a Blogo, ci dovrebbero essere le quattro attrici di L'amica geniale, la serie tv diretta da Saverio Costanzo che sta ottenendo ottimi ascolti sulla prima rete della tv pubblica oltre che grande consenso da parte della critica. Si tratta ...