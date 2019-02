Salto con gli sci | Coppa del Mondo Hinzenbach 2019 | Maren Lundby domina su Seyfarth e

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci femminile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Lunby passa al comando - Elena Runggaldier stabile in 20^ piazza : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile vedrà la grande sfida tra le tre protagoniste assolute della passata stagione: Maren Lundby, Sara Takanashi e Katharina Althaus. La norvegese è la detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa olimpica in carica, ma dovrà vedersela con la fenomenale nipponica vincitrice di quattro Coppe del Mondo. La tedesca Althaus, argento alle Olimpiadi di Pyeongchang, proverà a fare il ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Oberstdorf 2019 : incredibile Timi Zajc - prima vittoria assoluta all’esordio su un trampolino di volo. Insam fuori nelle qualificazioni : Si può parlare senza timore di smentita di giornata storica a Oberstdorf: il grande protagonista è Timi Zajc. Il giovane sloveno, all’esordio assoluto su un trampolino di volo (in questo caso l’HS235 tedesco), diventa il primo nato dal 2000 in avanti a vincere una gara di Coppa del Mondo. Dopo un primo Salto da 220 metri per 207.5 punti, Zajc compie una specie di magia, volando dove nella seconda serie nessuno osa, a 233.5 metri, ...

Salto con gli sci – Lara Malsiner si qualifica per la finale di Hinzenbach : Lara Malsiner riparte alla grande in Coppa del mondo: va in finale a Hinzenbach con il nono punteggio Lara Malsiner riparte alla grande in Coppa del mondo. Reduce dalla medaglia di bronzo conquistata ai Mondiali juniores di Lahti, la giovanissima azzurra torna nel massimo circuito internazionale e si qualifica alla finale dell’HS90 di Hinzenbach con il nono punteggio. L’altoatesina raggiunge 98,5 punti ed entra nella top ten di ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Hinzenbach 2019 : Maren Lundby domina le qualificazioni. Nona Lara Malsiner - fuori Veronica Gianmoena : Si sono concluse poco fa le qualificazioni della gara di Hinzenbach, in Austria, valida per la Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2018-2019. Sul trampolino HS90 austriaco è Maren Lundby a mettere in chiaro il fatto di non aver conquistato per caso la leadership di Coppa. La norvegese è nettamente al comando dopo questa giornata, in cui ha messo a segno il punteggio di 114.4 con un Salto di 88 metri, nettamente più lungo e migliore di qualunque ...

Snowboardcross - Mondiali 2019 : Italia all’asSalto del podio nella gara maschile con Visintin e Perathoner : Due podi in due gare in quel di Cervinia, nella tappa d’esordio della Coppa del Mondo, l’unica disputatasi fino ad ora visto l’annullamento in quel di Montafon a causa delle avverse condizioni meteo. Prima Omar Visintin, poi Emanuel Perathoner con addirittura la vittoria: non può che presentarsi con le ambizioni giuste in terra statunitense l’Italia per quanto riguarda i Mondiali di Snowboardcross. È proprio dalla coppia ...

