Sabato 2 Febbraio sui canali Sky Cinema HD

Sabato 9 febbraio : incontro con Alessandro Robecchi : Dal 2007 è tra gli autori degli spettacoli di Maurizio Crozza, in televisione su Nove e in teatro. In TV conduce, dal 2008, Doc3, programma di Rai 3 che presenta una raccolta della produzione ...

Meteo - le previsioni di Sabato 2 febbraio : Meteo, le previsioni di sabato 2 febbraio Maltempo su buona parte dell’Italia con allerta diramata in diverse zone. La perturbazione che ha interessato dapprima il Nord si sposterà nelle prossime ore, portando piogge e temporali sulle regioni centrali e venti forti al Sud Parole chiave: ...

Allerta meteo - pesante avviso della Protezione Civile : scuole chiuse domani Sabato 02 Febbraio 2019 in diversi Comuni [ELENCO AGGIORNATO] : Inizio Febbraio all’insegna del maltempo in gran parte d’Italia. Per la giornata di domani la Protezione Civile ha infatti emesso un pesante bollettino di Allerta meteo. L’Allerta è arancione in 8 Regioni: forti piogge sono previste su Umbria, Lazio, Campania e sui settori occidentali dell’Abruzzo e del Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, e forti raffiche di vento. Attesi, ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di Sabato 2 e domenica 3 febbraio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 2 e domenica 3 febbraio 2019: Hope Logan (Annika Noelle) convince Liam (Scott Clifton) a trasferirsi nella casetta nel bosco, che fa parte della proprietà di Brooke (Katherine Kelly Lang)… Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) alla fine cede al sottile ricatto di Bill Spencer (Don Diamont) e, pur di salvare Taylor (Hunter Tylo) dalla galera, firma i documenti per mettere fine al suo matrimonio con ...

VERISSIMO - anticipazioni e ospiti di Sabato 2 febbraio 2019 : Domani (2 febbraio 2019) assisteremo su Canale 5 ad una nuova puntata di VERISSIMO, il talk show pomeridiano del sabato condotto da Silvia Toffanin. Nel comunicato della trasmissione si parla degli ospiti che animeranno il programma questa settimana. Eccoli. sabato 2 febbraio, alle 16.00 su Canale 5, appuntamento con VERISSIMO. Sarà ospite del talk show Fabio De Luigi, tra pochi giorni al cinema con la commedia Dieci giorni senza mamma. A ...

Sabato 2 febbraio scuole chiuse. Allerta maltempo e neve - in ogni regione i comuni interessati : Allerta meteo. Big Snow, la depressione di origine atlantica annunciata dagli esperti meteo, è arrivato. La neve ha iniziato a cadere su vaste zone del Nord Italia e la protezione civile ha diramato ancora una volta l’allarme. Le città si preparano da giorni all’ondata di maltempo e, in molte zone, è scatta l’ordinanza di chiusura delle scuole. Oggi le aule sono rimaste chiuse in molte aeree della Lombardia e riapriranno domani, cosa che non ...

Sabato Shopping : i consigli per il 2 febbraio : Harmont & BlaineMykita/Damir DomaJenny MonteiroSaint Mariner by Pietro SeddaErmenegildo ZegnaSantoni Edited by Marco Zaniniotto d'AmeOGM La MartinaVivienne Westwood x Buffalo LondonSiamo arrivati a febbraio, il mese delle fashion week e delle anticipazioni modaiole, oltre che della massima impennata dei saldi stagionali che sono nel loro pieno svolgimento. C’è voglia di rinnovamento, soprattutto nel guardaroba, e proprio nel weekend si ...

Oroscopo Sabato 2 febbraio : discussioni nell'ambito sentimentale per lo Scorpione : In arrivo il primo fine settimana del mese di febbraio. Scopriamo le previsioni astrologiche dall'Ariete ai Pesci, con lavoro, amore e salute di sabato 2 febbraio. Le previsioni Ariete: con la Luna dissonante vivrete un risveglio sottotono, infatti in campo sentimentale potrebbero esserci dei contrasti. Tensione anche sul lavoro. Toro: con la Luna positiva nel segno potrete organizzare qualcosa di romantico con il partner. I single in questa ...

Francesca Inaudi in “Preziosa” venerdì 1 e Sabato 2 febbraio al Teatro del Lido di Ostia : venerdì 1 e sabato 2 febbraio (ore 21) Francesca Inaudi conquista il palco del Teatro del Lido di Ostia con PREZIOSA, scritto da Maria Teresa Venditti e diretto da Luca De Bei. A tre anni, gettandosi dal seggiolone.A undici anni, cercando di soffocare con delle Big Babol. A quindici anni, tagliandosi le vene…il flusso di coscienza di PREZIOSA travolge la platea come una fiume in piena, mentre la protagonista ripercorre le tappe fondamentali ...

Sabato 2 e domenica 3 febbraio - a Città della Scienza si celebra la 'Giornata Mondiale delle Zone Umide' : ...sono le "Zone umide"? Dove si trovano sul nostro pianeta? Perché sono così importanti? Qual è il loro ruolo eco sistemico? E quali le principali minacce? Lo scopriremo insieme a Città della Scienza ...

Roma : incontri - eventi - mostre - attività di venerdì 1 - Sabato 2 e domenica 3 febbraio : Tre appuntamenti domenica 3 febbraio: alle 10.30, Scienza in famiglia: "Pianeta Blu" , 3-4 anni con genitori, . Il colore blu rivelerà le storie del nostro pianeta; fra pozze d'acqua, profondità ...

Sabato 2 febbraio Salvatore Aranzulla riceve la Candelora d’oro : Sabato 2 febbraio alle ore 20,00 nella corte del Municipio di Catania, si terrà la XXI cerimonia di conferimento della Candelora d’Oro

Fifa 19 : Gfinity LQE Febbraio Sabato 2 e domenica 3 a Londra : ci sarà anche Fabio Denuzzo! : Ads anche questo weekend andrà in scena un torneo delle Fifa Global Series, altra tappa del percorso che porterà in estate alla Fifa eWorld Cup, il mondiale di Fifa 19: tocca al Gfinity LQE February! Gfinity LQE Febbraio: i partecipanti Parteciperanno a questo evento su licenza 32 pro player, 16 su Xbox ed altrettanti su […] L'articolo Fifa 19: Gfinity LQE Febbraio sabato 2 e domenica 3 a Londra: ci sarà anche Fabio Denuzzo! proviene da I ...