Rugby | Sei Nazioni | subito incubo per l' Italia | in Scozia l' orgoglio non basta | ko 33-20

Rugby - Scozia-Italia 33-20 Sei Nazioni 2019 : gli azzurri si svegliano tardi - padroni di casa superiori a Murrayfield : Un esordio peggiore non poteva esserci. Ci si aspettava tanto, forse troppo, dalla prima giornata del Sei Nazioni per quanto riguarda la Nazionale italiana di Rugby. Le tante assenze (non ultima quella nel pre-partita di Tito Tebaldi) per la squadra tricolore si sono andate a sommare ad un divario tecnico e fisico davvero clamoroso: la Scozia non sbaglia nulla e, in casa, in quel di Murrayfield, domina in lungo in largo portandosi a casa la ...

Rugby - Sei Nazioni : Scozia-Italia 33-20 : 17.14 Non riesce il tris alla Nazionale di Rugby, che esce sconfitta 33-20 da Murrayfield nel debutto del Sei Nazioni. Parte troppo tardi la rimonta degli uomini del ct O'Shea che,sotto di 30 punti, piazzano tre mete nel finale. In Scozia gli azzurri avevano vinto due volte. Esordio onorevole nel torneo del ventennale della partecipazione azzurra Italia illusa da un calcio di Allan,poi solo Scozia, in meta con Kinghorn due volte nel primo ...

LIVE Irlanda-Inghilterra Rugby - Sei Nazioni 2019 in DIRETTA : risultato e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata del Sei Nazioni di rugby 2019: oggi va in scena il big match praticamente dell’intero torneo. All’Aviva Stadium di Dublino si sfidano Irlanda ed Inghilterra, le ultime due detentrici del trofeo e le grandissime favorite per il successo finale: uno scontro diretto che può risultare già decisivo. Lo scorso anno a Twickenham i Verdi riuscirono a spuntarla in trionfo, quale ...

Italia-Scozia - Rugby : il Sei Nazioni è su DMAX : Si alza il sipario sul rugby più blasonato al mondo e Discovery Italia presenta lo spettacolo del Guinness Sei Nazioni 2019. Come sempre, il torneo è trasmesso in diretta e in esclusiva su DMAX canale 52 e in live streaming su DPlay grazie al rugby social club, lo storico contenitore di approfondimento che per il 6° anno consecutivo offre alla platea di appassionati tutti i match con collegamenti pre e post partita.Ieri, venerdì 1° febbraio ...

Rugby : Scozia-Italia del Sei Nazioni in TV e in streaming : La prima partita della Nazionale si gioca sabato pomeriggio a Edinburgo: i link per seguirla in diretta

LIVE Scozia-Italia Rugby - Sei Nazioni 2019 in DIRETTA : gli azzurri cercano l’impresa contro i Thistles : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Scozia-Italia, gara valida per il Sei Nazioni di rugby: dopo il prologo di ieri con Francia-Galles, terminato 19-24, sta per partire il torneo anche per gli uomini di Conor O’Shea. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta, ma quella odierna è la sfida più importante dell’intera manifestazione: l’avversario è quello maggiormente alla portata e ...

Scozia-Italia Sei Nazioni Rugby : formazioni - programma - orario - tv e streaming : La grande attesa sta per esaurirsi: partirà oggi, sabato 2 febbraio il Sei Nazioni di rugby degli uomini di Conor O’Shea. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta: la selezione azzurra farà visita alla Scozia nella prima giornata, con calcio d’inizio alle ore 15.15. Si tratta forse della sfida più importante dell’intera manifestazione: l’avversario è quello maggiormente alla portata e ...

Parisse da record al Sei Nazioni ma l'ItalRugby perde da 3 anni : Paolo Bugatto Tre anni senza vittorie ricominciando dalla Scozia. Nel 2000 la prima storica vittoria contro gli highlanders al debutto nel torneo, domani ancora gli scozzesi, settimi nel ranking ...

Irlanda-Inghilterra Rugby - Sei Nazioni 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Partenza col botto per quanto riguarda il Sei Nazioni 2019: nella prima giornata c’è già lo scontro diretto che molto probabilmente potrebbe decidere questa edizione, si sfidano le due grandi favorite del torneo. All’Aviva Stadium di Dublino in campo Irlanda ed Inghilterra, le grandi rivali in queste ultime stagioni. Andiamo a scoprire il programma, l’orario d’inizio e come seguire la partita in TV. Prima giornata Sei ...