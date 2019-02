Rugby | 6 Nazioni femminile | l' Italia non tradisce | battuta la Scozia

Scozia-Italia Sei Nazioni Rugby : formazioni - programma - orario - tv e streaming : La grande attesa sta per esaurirsi: partirà oggi, sabato 2 febbraio il Sei Nazioni di rugby degli uomini di Conor O’Shea. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta: la selezione azzurra farà visita alla Scozia nella prima giornata, con calcio d’inizio alle ore 15.15. Si tratta forse della sfida più importante dell’intera manifestazione: l’avversario è quello maggiormente alla portata e ...

Parisse da record al Sei Nazioni ma l'ItalRugby perde da 3 anni : Paolo Bugatto Tre anni senza vittorie ricominciando dalla Scozia. Nel 2000 la prima storica vittoria contro gli highlanders al debutto nel torneo, domani ancora gli scozzesi, settimi nel ranking ...

Irlanda-Inghilterra Rugby - Sei Nazioni 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Partenza col botto per quanto riguarda il Sei Nazioni 2019: nella prima giornata c’è già lo scontro diretto che molto probabilmente potrebbe decidere questa edizione, si sfidano le due grandi favorite del torneo. All’Aviva Stadium di Dublino in campo Irlanda ed Inghilterra, le grandi rivali in queste ultime stagioni. Andiamo a scoprire il programma, l’orario d’inizio e come seguire la partita in TV. Prima giornata Sei ...

Rugby - Sei Nazioni - Parisse entra nella leggenda e guida gli azzurri contro la Scozia a Murrayfield : ... unico azzurro che potrebbe giocare in ogni nazionale, All Blacks compresi, detto dagli stessi All Blacks, è pronto a mettere sulla bilancia un patrimonio senza uguali che è già leggenda nel mondo ...

Calendario Sei Nazioni Rugby 2019 : date - orari e programma delle partite. Come vederle in tv e streaming : Il Sei Nazioni 2019 si giocherà da venerdì 1° febbraio a sabato 16 marzo. Il più prestigioso torneo di Rugby ci terrà compagnia in pieno inverno con cinque giornate estremamente appassionanti e avvincenti, ne vedremo davvero delle belle su tutti i campi più importanti. L’Italia cercherà di evitare l’ennesimo cucchiaio di legno: gli azzurri esordiranno il 2 febbraio in Scozia, poi disputeranno due partite in casa contro Galles (9 ...

Rugby - Sei Nazioni U20 – Esordio vincente per l’Italia : gli azzurrini superano la Scozia 32-22 : Vittoria all’Esordio per l’Italia U20 nel Sei Nazioni 2019: gli azzurrini superano la Scozia con il punteggio di 32-22 Comincia con il piede giusto il Sei Nazioni di categoria per l’Italia U20. Nella gara di Esordio a Galashiels, in Scozia, la squadra guidata da Fabio Roselli si è imposta 32-22 centrando nel finale anche il punto bonus. Partono a spron battuto gli azzurrini che rompono subito gli equilibri con un calcio ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : Francia-Galles 19-24. Rimonta ospite nella ripresa - meta decisiva di North : Incredibile esito della partita inaugurale del Sei Nazioni 2019 di Rugby: la Francia cede in casa al Galles per 19-24 dopo essere stata in vantaggio per 16-0 alla fine del primo tempo. Gran ripresa degli ospiti, con George North che firma due mete, tra le quali quella del sorpasso decisivo. Punto di bonus difensivo per i transalpini, nessuna delle due compagini firma quattro mete. Si gioca sotto una pioggia battente, ma il primo tempo è tutto ...

VIDEO Scozia-Italia 7-28 - Sei Nazioni Rugby femminile : highlights e sintesi - impresa delle azzurre all’esordio : L’Italia ha incominciato alla grande il Sei Nazioni di rugby femminile, la nostra Nazionale ha sconfitto la Scozia per 28-7 conquistando anche un preziosissimo punto di bonus. Le azzurre hanno espugnato il campo dello Scotstoun (Glasgow) con grande autorevolezza: meta di Arrighetti dopo 5′, subiamo il pareggio allo scadere del primo tempo ma nella ripresa arrivano le mete di Franco, Rigoni e Giordano che chiudono i conti. Di seguito ...

Classifica Sei Nazioni Rugby femminile 2019 : risultati - punti e bonus : Partirà oggi, venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby a livello femminile. Tre sfide casalinghe e due in trasferta per la Nazionale italiana che va a caccia del podio. Si comincia con la sfida a domicilio in terra scozzese. Andiamo a scoprire il calendario con tutti i risultati e la Classifica del Sei Nazioni al femminile. risultati E Classifica SEI Nazioni femminile 2019 Prima giornata Venerdì 1 febbraio 18:00 ...