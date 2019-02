Roma | Kolarov nel mirino degli ultras | Croato | abbassa la cresta

I tifosi della Roma al veleno contro Kolarov : "Croato di m..." : Aleksandar Kolarov si era scagliato contro i tifosi della Roma più di due mesi fa. L'ex esterno di Lazio e Manchester City, infatti, aveva tuonato: "Il tifoso può essere arrabbiato, può esprimere la sua opinione, ma deve essere consapevole che di calcio capisce poco. A me piacciono tanto il tennis e la pallacanestro, ma non ne capisco nulla. Posso fare il tifo e basta, non mi permetterei mai di parlare di tattica. Qui si chiacchiera tanto, si ...

PROBABILI FORMAZIONI / Fiorentina Roma : diretta tv - previsto un turno di riposo per Kolarov - Coppa Italia - : PROBABILI FORMAZIONI Fiorentina Roma: alla vigilia della partita per i quarti di finale di Coppa Italia allo stadio Franchi, notizie su moduli e titolari.

Atalanta-Roma - con Mancini e Kolarov le difese vanno all'attacco : Parola alla difese. Sì perché nessuno in serie A e in Europa, nei 5 tornei più importanti, segna quanto Roma e Atalanta con i reparti arretrati. Dodici gol a testa, con i giallorossi che si fanno ...

Roma - Kolarov : 'Zaniolo? Se vola troppo gli tarpo le ali' : Pronostica un grande futuro a Nicolò Zaniolo e difende Patrik Schick dalle critiche dell'ambiente. Aleksandar Kolarov è ormai uno dei senatori dello spogliatoio della Roma e, vista l'esperienza sul ...

Roma - i segreti di WhatsApp svelati da Kolarov : “Manolas è molesto! Il più simpatico è…” : Kolarov rivela alcuni segreti delle chat di gruppo su WhatsApp dei calciatori della Roma: ecco il carattere dei giocatori con lo smartphone in mano Al giorno d’oggi, grazie a WhatsApp, è possibile chattare con più persone contemporaneamente, al fine di mettere tutti al corrente di qualcosa, organizzare una serata o magari semplicemente ridere e scherzare con il proprio gruppo di amici. Lo fanno tutti, compresi i calciatori delle squadre di ...

Roma - che fatica : battuto il Torino (3-2) con Zaniolo più Kolarov e El Shaarawy : La Roma ha battuto il Torino all'Olimpico per 3-2 grazie ai gol di Zaniolo, Kolarov (rigore) e El Shaarawy. Per i granata sono andati in gol Rincon e Ansaldi, che avevano...

Roma - Kolarov cuore d'oro : nel pomeriggio visita al reparto di Neonatologia del Policlinico Casilino : Aleksandar Kolarov ha regalato un sorriso ai bambini del reparto di Neonatologia del Policlinico Casilino . Questo pomeriggio il terzino giallorosso è andato nell'ospedale nella zona est della ...