Rimuovere i crocifissi dagli uffici della polizia È bufera sulla circolare

ilgiornale

(Di sabato 2 febbraio 2019) Anche il Sap (sindacato autonomo di) sembra essersi schierato contro la presenza del crocifisso all"interno dei luoghi pubblici, in questo caso si fa riferimento ai locali in cui operano gli stessi agenti.A darne notizia è il "Secolo d"Italia", che riporta anche la lettera con cui l"associazione sindacale si è rivolta alla dirigentestradale di Forlì-Cesena.La sede operativa in questione era stata da poco ristrutturata, ma il Sap ha voluto dare delle nuove direttive che non hanno mancato di susciatare parecchie polemiche. La motivazione alla baserichiesta diil simbolo religioso è sempre la stessa: non offendere le altre culture. Così, del resto, si legge nella lettera."Dove lavorano e lavoreranno alternativamente parecchi operatori, con l"innegabile diritto a convinzioni religiose proprie e diverse, non ha nessuna ragione di essere esposto un ...