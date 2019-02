Rally - Mondiale 2019 : il calendario e le date di tutte le tappe. Il programma completo : Il Mondiale Rally 2019 prevede 13 prove che si disputeranno da gennaio a novembre. Stagione davvero molto lunga per i fuoristrada pronti a darsi battaglia nel corso di una stagione che si preannuncia molto avvincente e appassionante con tanti piloti in grado di lottare per il titolo iridato come si è visto nell’ultima annata. L’esordio, come ormai da tradizione, sarà a Montecarlo dal 24 al 27 gennaio poi si andrà al Nord per il ...

Mondiale Rally - Ogier riporta la Citroën al successo : Il 2019 della Citroën parte con i fuochi d'artificio: nell'anno che celebra il centenario della fondazione, il costruttore francese ha subito dato spettacolo in gara, grazie al suo asso nella manica: Sébastien Ogier. Il sei volte campione del mondo ha vinto il Rally di Monte-Carlo, battendo la Hyundai di Thierry Neuville. Sul podio anche Ott Tanak con la Toyota. stata una corsa adrenalinica: da giovedì a domenica, sulle strade di Monte-Carlo ...

Mondiale Rally - Da domani - la prima gara a Monte-Carlo : Il conto alla rovescia si appresta ormai a terminare: da domani, il Mondiale Rally torna in azione con il suo primo, tradizionale e adrenalinico appuntamento di Monte-Carlo.Un percorso rinnovato. Ledizione numero 87 del Rally di Monte-Carlo si articola in 16 stage totali e inizierà domani sera, con le prime due speciali che si correranno su un percorso completamente nuovo che i piloti dovranno affrontare al buio e, con molta probabilità, ...

Rally - Mondiale 2019 : tutti i piloti e le squadre iscritte. L’elenco completo dei partecipanti : Andata in archivio l’affascinante avventura della Dakar, il mondo del Rally si prepara a tornare nelle sue vesti classiche, grazie al primo round del Mondiale 2019: il Rally di Montecarlo, in programma dal 24 al 27 gennaio, darà il via ufficialmente alle danze. Un campionato che si svilupperà in 14 appuntamenti fino a 17 novembre e presenterà delle novità importanti ma si partirà da una domanda chiara e semplice: chi riuscirà a battere il ...

Rally - Mondiale 2019 : la mina vagante Sebastian Loeb. Un Campionato part-time per il fuoriclasse francese : Mancano pochi giorni alla partenza del Rally di Montecarlo, prologo di un Mondiale WRC 2019 che si preannuncia molto spettacolare ed equilibrato sulla falsariga della passata stagione. La lotta per il titolo dovrebbe coinvolgere tre piloti su tutti: il sei volte campione del mondo Sebastien Ogier, il belga Thierry Neuville e l’estone Ott Tanak. Tuttavia questo trio delle meraviglie dovrà fare i conti anche con l’eterno Sebastien ...