Sanremo 2019 : i duetti della Quarta serata del Festival : Cristina D'Avena Fabrizio Moro si esibirà con Ultimo. Nada sarà sul palco con Motta. E ci sarà anche Gue Pequeno – al suo debutto all’Ariston – che accompagnerà Mahmood. Sono stati svelati i primi diciotto duetti che caratterizzeranno il Festival di Sanremo 2019 nella serata del venerdì. Tra i nomi degli ospiti che affiancheranno i cantanti big per una versione rivisitata del loro brano in gara ci sono anche Ermal Meta, ...

Quarta serata Sanremo 2019 : duetti - ospiti e anticipazioni 8 febbraio : Quarta serata Sanremo 2019: duetti, ospiti e anticipazioni 8 febbraio Per il secondo anno consecutivo, Claudio Baglioni conduce il Festival Della Canzone Italiana. In compagnia di Claudio Bisio e Virginia Raffaele, il cantante spera di ottenere, o di duplicare, gli ascolti registrati lo scorso anno. La sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo avrà inizio martedì 5 febbraio, per terminare con la serata finale sabato 9 febbraio. ...

Sanremo 2019 duetti : ospiti della Quarta serata venerdì 8 febbraio : Sanremo 2019 duetti. Nella quarta serata del Festival, venerdì 8 febbraio, i Big in gara si esibiranno insieme ad alcuni ospiti del mondo della tv, cinema e spettacolo con il loro brano sanremese. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Abbandonato l’appuntamento con le cover della musica italiana, che era stato istituito da Carlo Conti, per il 69° Festival della Canzone Italiana si ripete la vecchia formula. Tutti i 20 Big in gara infatti ...

