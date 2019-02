agi

: #Quagliarella e il Napoli, una storia da film - Agenzia_Italia : #Quagliarella e il Napoli, una storia da film - Spazio_Napoli : -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Quella di Fabio Quagliarella è unabella come un. Una di quelle pellicole, a pensarci bene, che potrebbe produrre proprio il presidente del, Aurelio De Laurentiis. La carriera dell'attaccante della Sampdoria, nato a Castellammare di Stabia, ha pochi eguali sui campi della nostra Serie A. Tra apici e addii, cadute e risalite, gol e successi, rovesciate e lacrime. Ben 422 partite in Serie A e 143 gol con le maglie di Ascoli, Udinese,, Juventus, Torino e Sampdoria. E la sua è una sceneggiatura ancora aperta, lontana da quella parola che in gergo sportivo si chiama “ritiro”, e in una narrazione soltanto “fine”. Insomma, non può essere che così se, a 36 anni suonati, arriva l'ennesima convocazione per vestire la maglia della Nazionale (26 partite e 6 gol fino ad ora).Al San Paolo cade il record di Batistuta? Se oggi chiedeste un pronostico di-Sampdoria ...