Putin si sfila dall' accordo sui missili | ' Schieriamo razzi solo se lo fa Trump'

ilgazzettino

: RT @SecolodItalia1: Putin sfida Trump sulla guerra nucleare: anche Mosca si sfila dal trattato sui missili - ItaIiaSovrana : RT @SecolodItalia1: Putin sfida Trump sulla guerra nucleare: anche Mosca si sfila dal trattato sui missili - infoitestero : Putin sfida Trump sulla guerra nucleare: anche Mosca si sfila dal trattato sui missili - lucio22673283 : Trattato anti misili nucleari: dopo gli Usa anche la Russia si sfila. Putin: costruiremo nuovi razzi. -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Pechino - che pure ha il quarto arsenale atomico al mondo - non ha però alcuna intenzione di essere inglobata in un'eventuale nuova intesa suinucleari in formato multilaterale. ' Ciò che è ...