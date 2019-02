Putin risponde a Trump | sospeso trattato sul nucleare | Pronti a schierare nuovi

ilgiornale

(Di sabato 2 febbraio 2019) Ieri l'annuncio degli Stati Uniti del ritiro dall'accordo sulla limitazione delle armi nucleari Inf che, di fatto, sancisce l'intterruzione di un'alleanza che durava da tempo. Questa mattina la risposta del Cremlino.Per Mosca niente colloqui con gli UsaNiente colloqui sul disarmo con gli Stati uniti fino a quando Washington "non sarà diventata abbastanza matura da condurre un dialogo equo e significativo su un tema così importante". Are, in modo speculare, alla decisione dell'amminstrazione di Donaldè Vladimirstesso. Che ha anche annunciato la sospensione degli obblighi della Russia nell'ambito delInf (per i missili nucleari a medio raggio), in risposta all'ultimatum, di sei mesi, dato dall'America: "Rispondiamo simmetricamente: se i nostri partner statunitensi hanno annunciato che sospenderanno la loro partecipazione, lo sospenderemo anche noi" . La ...