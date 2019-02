Putin risponde a Trump | anche la Russia stop al ritiro di missili nucleari E rilancia

ilfogliettone

(Di sabato 2 febbraio 2019) Non si e' fatta attendere la risposta di Mosca aldegli Stati Uniti dal Trattato sulle armia medio raggio (Inf): meno di 24 ore dopo l'annuncio di Washington il leader del Cremlino, Vladimir, ha comunicato che lasospende la sua partecipazione all'intesa firmata nel 1987 da Reagan e Gorbaciov per lo smantellamento deicon gittata tra 500 e 5.500 chilometri, e che ha deciso di sviluppare nuovia gittata intermedia in risposta a progetti simili portati avanti da Washington. "I nostri partner americani hanno annunciato che sospendono la loro partecipazione all'accordo e lo facciamonoi", ha affermato, in un incontro con il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, e il collega alla Difesa, Sergei Shoigu, trasmesso dalla tv. Mosca ha respinto al mittente le accuse di violazione del trattato lanciate dagli Usa, e ha fatto sapere ...