lastampa

: Putin reagisce allo stop americano al trattato antimissili, anche Mosca sospende l'accordo - aderenzis1 : Putin reagisce allo stop americano al trattato antimissili, anche Mosca sospende l'accordo - ranka_cicak : RT @LaStampa: Putin reagisce allo stop americano al trattato antimissili, anche Mosca sospende l’accordo -

(Di sabato 2 febbraio 2019) ... se tali armi appariranno, né in Europa né in altre regioni del mondo, finché armi di tale tipo prodotte in Usa non appariranno nelle medesime regioni del mondo'. E dopo aver annunciato la ...