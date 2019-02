Putin | anche Mosca sospende il Trattato antimissili Inf

Anche Putin straccia il trattato sul nucleare dopo il ritiro di Trump : La Russia ha deciso di sospendere la sua partecipazione al trattato sulle forze nucleari intermedie (Inf) in seguito al ritiro Usa. Lo ha annunciato il presidente russo, Vladimir Putin . "I nostri partner americani hanno annunciato che sospendono la loro partecipazione all'accordo e lo facciamo Anche noi", ha affermato Putin . dopo il passo indietro degli Stati Uniti dall'accordo del 1987, Vladimir Putin ha annunciato in un incontro con i ministri ...

Il nuovo missile nucleare di Putin : neanche la Nato può fermarlo : Una scelta politica e di propaganda che lancia un messaggio a tutte le potenze del mondo: Mosca non ha fermato la sua corsa per le nuove armi. E in un momento in cui le tensioni con l'Occidente non ...