Programmazione Isola dei famosi | la terza puntata in onda domenica | saltano Le Iene

Anticipazioni L'Isola dei famosi - cambio Programmazione : sarà trasmessa di domenica : Arriva il primo cambio di programmazione per L'Isola dei famosi 2019, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi tornato in onda su Canale 5 con questa nuova attesissima edizione, che tuttavia non ha debuttato nel migliore dei modi dal punto di vista auditel. Le Anticipazioni di queste ore rivelano che a partire dalla terza puntata in poi, il reality show lascerà il prime time del giovedì sera per sbarcare nella difficile serata della ...

