Porto di Venezia chiude anno record grazie alla florida industria del Nord-Est : Il 2018 è stato un anno da record per il Porto di Venezia, che chiude con una movimentazione complessiva delle merci in crescita del 5,4% a quasi 26,5 milioni di tonnellate. La florida manifattura ...

Venezia : all’aeroPorto Marco Polo il primo parcheggio in Italia che dialoga con il cellulare dell’utente : Se fino a poco tempo fa l’innovazione si misurava sulla possibilità di sfruttare i sistemi di wallet mobile per la prenotazione e il pagamento dei parcheggi, oggi l’ultima frontiera per gli accessi è quella dell’interazione fra il parcheggio e il cellulare dell’utente. E’ il Marco Polo Park, all’interno dell’aeroporto di Venezia, il primo parcheggio Italiano ad offrire ai propri clienti questa opportunità, grazie alla partnership con MyPass: ...

Venezia : Portogruaro - fuga di gas ed esplosione in casa - ferito anziano : Venezia, 10 gen. (AdnKronos) - Alle ore 11.45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Giacomo a Portogruaro per l’esplosione e successivo incendio causato da una fuga di gas gpl all’interno di un’abitazione bifamiliare: ferito un anziano. L’uomo che si trovava all’interno della casa è

AEROPorto Venezia - CAOS VOLI : RITARDI E CANCELLAZIONI/ Radar riattivato in serata - ma limitazioni per nebbia : AEROPORTO VENEZIA, CAOS VOLI: RITARDI e CANCELLAZIONI. Radar riattivato in serata, ma limitazioni per nebbia. Le ultime notizie

Radar fuori uso all'aeroPorto di Venezia - è caos : turisti costretti a terra : È caos all'aeroporto Marco Polo di Venezia, dove a causa della nebbia e a un guasto al Radar di terra, sono stati cancellati decine di voli, costringendo i turisti a non partire per le vacanze di fine anno.I problemi sono sorti nella giornata di giovedì, quando l'apparecchiatura di terra ha dato problemi, tenendo in scacco centinaia di viaggiatori, costretti a rimanere in Laguna, come racconta il Corriere del Veneto.L"aeroporto e le compagnie ...

Venezia - nebbia e radar fuori uso : caos in aeroPorto/ Ritardi e cancellazioni - finiscono anche i panini : Venezia, nebbia e radar fuori uso: caos in aeroporto. Ritardi e cancellazioni, finiscono anche i panini negli aerei. Le ultime notizie

Limitazioni per nebbia e problemi radar all’aeroPorto di Venezia : La fitta nebbia e un malfunzionamento del radar di terra stanno provocando problemi al traffico aereo sull’aeroporto di Venezia. L’Enav – in una nota – informa che per queste due ragioni vengono applicate alcune Limitazioni al numero di decolli e atterraggi, con conseguenti ritardi sia in partenza che in arrivo. Queste Limitazioni, applicate secondo procedure standard – precisa l’ente di assistenza al volo ...

Ncc protestano a Venezia aeroPorto e in altre città : L'aeroporto di Venezia Tessera ha vissuto una giornata all'insegna della protesta, maturata dall'area di servizio Bazzera fino allo scalo Veneziano, dove hanno manifestato i titolari di licenza di ...

AeroPorto Venezia - presentato progetto ampliamento Terminal Area Schengen : Ancora " potenziamento strutturale" per l' Aeroporto Marco Polo di Venezi a, al centro di una vera e propria rivoluzione con modifiche e interventi dovuti alla presenza di un numero sempre maggiore di ...

Venezia : accordo tra Rfi e Porto per il potenziamento merci (2) : (AdnKronos) - In questo modo sarà possibile aumentare la quota del traffico merci da e per il Porto di Venezia, anche in relazione alla crescita dei traffici già registrata e all’ulteriore sviluppo previsto. Proseguirà, inoltre, l’analisi sulle attività necessarie per il ripristino del collegamento

Venezia : accordo tra Rfi e Porto per il potenziamento merci (3) : (AdnKronos) - Le merci transitate per il Porto di Venezia intercettano due dei principali Corridoi europei: quello Mediterraneo, che collega la Penisola iberica al confine dell’Est europeo passando per la dorsale italiana Torino – Trieste; e il Corridoio Baltico–Adriatico, che connette importanti po

Venezia : accordo tra Rfi e Porto per il potenziamento merci : Venezia, 13 dic. (AdnKronos) - Al via il piano di sviluppo infrastrutturale e tecnologico degli impianti ferroviari nel Porto di Venezia. È stato infatti firmato oggi da Maurizio Gentile Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e Pino Musolino Pr

Fs - boom di prenotazioni per l'Alta velocità : il primo Frecciarossa Mille da Venezia 'atterra' all'aeroPorto di Fiumicino : Atterra alla stazione ferroviaria nell'aeroporto Leonardo da Vinci il primo Frecciarossa 1000 che collega Venezia con lo scalo romano. E' arrivato stamattina alle 9.48, con quattro minuti di anticipo ...