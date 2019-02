Perché i governi odiano investire

ilgiornale

: Ricordo governi di #centrosinistra fare i #blocchinavali con l'appoggio di #RifondazioneComunista. Sono gli stessi… - Giorgiolaporta : Ricordo governi di #centrosinistra fare i #blocchinavali con l'appoggio di #RifondazioneComunista. Sono gli stessi… - amnestyitalia : 'Non possiamo celebrare l’incredibile aumento dell’attivismo delle #donne senza riconoscere il perché esse sono cos… - Radio3tweet : Nel terzo anniversario dell'omicidio #Regeni siamo ancora qui a chiedere verità e giustizia: 'Siamo al punto di sta… -

(Di sabato 2 febbraio 2019) L'Italia è entrata tecnicamente in recessione. Ma tutti dispongono di una soluzione miracolosa a portata di mano: aumentare gli investimenti. Lo dicono a destra come a sinistra, al bar di Lumezzane come nel salotto di Sorrentino. L'opposizione si lamenta della mancanza di investimenti pubblici previsti dalla Finanziaria (vero) e dal rallentamento di quelli già previsti, come ad esempio la Tav (ultravero). Ma iprecedenti possono fare i fenomeni? Ieri il centro studi Impresa Lavoro, elaborando dati Eurostat, ha dimostrato come dal 2009 al 2017 gli investimenti pubblici siano diminuiti di 20 miliardi di euro, per di più su una torta che era già striminzita. Si è passati da 54 miliardi del 2009 ai 34 del 2017. La spesa pubblica per investimenti è dunque calata di 2,5 miliardi l'anno. Complimenti. Nel frattempo la spesa corrente invece è sempre salita. La spesa pubblica italiana ...