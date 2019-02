Pensioni | «La busta arancione non si tocca» 20 anni di peripezie sulla bussola

Pensioni - busta arancione Inps entro l’anno : come leggerla : entro fine anno, quasi un milione di lavoratori del settore privato riceveranno la famosa busta arancione targata Inps . D entro quella busta è contenuto (in maniera del tutto indicativo) l’importo della propria futura pensione. entro fine anno arriva la busta arancione Inps : ecco cosa contiene Ad anticipare questa notizia è stato Tito Boeri, Presidente dell’Istituto di Previdenza Nazionale. “La trasparenza prima di ogni cosa”, ...

Pensioni - busta arancione Inps entro fine anno : come leggerla : entro fine anno un milione di lavoratori del settore privato riceveranno la famosa busta arancione Inps con l’importo della loro futura pensione. Queste le anticipazioni del Presidente dell’Istituto Tito Boeri. Una scelta ispirata alla trasparenza, adottata peraltro da tempo in molti paesi europei, per consentire ai contribuenti di sapere in anticipo quando andranno in pensione e a quanto ammonterà il loro assegno mensile. La busta arancione ...