Pensa di avere l’influenza con febbre e vomito ma è un’infezione letale | muore a 23 anni

Gossip Girl potrebbe avere un reboot? The CW ci starebbe Pensando : In questi giorni negli Stati Uniti si sta svolgendo il TCA (Television Critics Association) press tour, una serie di incontri con i vertici delle diverse reti, produttori e attori di nuove e vecchie serie tv. Chi ha deciso di partecipare attivamente all'evento è Mark Pedowitz presidente del canale The CW che ha parlato a tutto tondo del futuro della sua rete gestita in co-abitazione da Warner Bros e CBS Television Studios.Tra i tanti temi ...

Anne Hathaway : "Un tempo mangiavo a malapena Pensando di dover avere un certo corpo. Ero piena di ansie e insicurezze" : Insicurezze ed ansie possono colpire chiunque, le stelle del cinema non fanno eccezione: a testimoniarlo è Anne Hathaway, bellissima attrice 36enne che ha confessato il suo passato difficile, come riporta People.Oggi la Hathaway si dice felice, madre del piccolo Jonathan (3 anni) e sostenuta dall'amore del marito Adam Shulman, ma gli esordi non sono stati facili neanche per lei: "Ho vissuto tutto malissimo molto tempo. Mentre la carriera ...

Diane Kruger : «Pensavo di essere troppo egoista per avere un figlio» : Diane Kruger e Norman Reedus sul red carpet dei Critic Choice Awards 2018Diane Kruger e Norman Reedus sul red carpet dei Critic Choice Awards 2018Diane Kruger e Norman Reedus sul red carpet dei Critic Choice Awards 2018Diane Kruger e Norman Reedus sul red carpet dei Critic Choice Awards 2018Diane Kruger e Norman Reedus sul red carpet dei Critic Choice Awards 2018Diane Kruger e Norman Reedus sul red carpet dei Critic Choice Awards 2018Diane ...

Gf Vip - Signorini Pensa di avere il microfono spento e sussurra : "Una rompi..." : Giulia Salemi ha pagato caro l'intromissione della madre nella sua vita, nella sua esperienza al Gf Vip e nella sua storia con Francesco Monte. L'influencer, infatti, è stata punita dalla produzione ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari fa una gaffe su Giulia De Lellis Pensando di avere il microfono spento : Che Tina Cipollari sia una che non le manda certo a dire è cosa nota. Stavolta però la “diva” di Uomini e Donne si è lasciata andare ad una gaffe involontaria. Durante una discussione in studio, infatti, il tronista Luigi ha paragonato una ragazza a Giulia De Lellis. A quel punto, in sottofondo, Mario Serpa ha sussurrato a Tina: “Beh, anche Giulia è bella” ed è lì che la bionda Tina si è lasciata scappare un: “Ma ...

Pensa di avere la pancia gonfia per la birra ma è un tumore di 31 chili : vivo per miracolo : Hector Hernandez, californiano di 47 anni, Pensava di avere la pancia gonfia a causa dell'abuso di alcol ma ha scoperto che si trattava di liposarcoma retroperitoneale, un tumore raro che cresce nelle cellule adipose. I medici lo hanno operato per sei ore per asportare la massa tumorale di 31 chili: "Sono i tumori più grandi che possono crearsi nel corpo umano".Continua a leggere

